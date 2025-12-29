La Fiscalía de la Nación impuso una condena contra los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificados como Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo por el delito de abuso de autoridad tras detener y agredir de forma arbitraria en la Comisaría Santa Elizabeth, ubicada en San Juan de Lurigancho, a cuatro personas.

Fue la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo logró que se dicte un año de prisión suspendida, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Además, el ente judicial también prescribió el pago de una reparación civil de S/ 44.000 a favor de las víctimas Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez.

¿Cuándo ocurrió la agresión de los policías?

El 16 de febrero de 2021, según la tesis del fiscal Rubén Anicama Medina, los agredidos fueron detenidos injustamente y luego agredidos físicamente, durante su traslado y permanencia en la Comisaría Santa Elizabeth.

Se comprobó que los agentes del orden, quienes no registraron la intervención ni la detención de los ciudadanos, los tuvieron en esas condiciones hasta la madrugada del día siguiente.

¿Cómo llamar a emergencias?

Si estás en medio de una emergencia, puedes llamar al sistema de ambulancias del SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También, al 115, se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad.