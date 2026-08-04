Ministerio Público abre investigación preliminar tras denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Foto: La Bella Luz)
Ministerio Público abre investigación preliminar tras denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. (Foto: La Bella Luz)
Por Redacción EC

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta La Bella Luz, por el presunto delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de la cantante Naldy Saldaña, quien hizo pública su denuncia en el programa televisivo Magaly TV: La Firme.

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