El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta La Bella Luz, por el presunto delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de la cantante Naldy Saldaña, quien hizo pública su denuncia en el programa televisivo Magaly TV: La Firme.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho–Zona Baja (Primer Despacho) ya inició las diligencias correspondientes tras la denuncia formulada por la artista.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho-Zona Baja (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra César Sánchez (50), director de la orquesta musical ‘La Bella… pic.twitter.com/XLBXPh1p6Y — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 4, 2026

La fiscal provincial Leonor Clementina Azañeda Ramírez indicó que la agraviada ya rindió su declaración y que se dispuso que personal policial recabe la manifestación del investigado, así como las grabaciones fílmicas registradas en el local donde presuntamente ocurrieron los hechos. Asimismo, precisó que se otorgaron medidas de protección a favor de la denunciante.

Según la Fiscalía, estas diligencias forman parte de la investigación preliminar orientada a esclarecer los hechos denunciados.

Naldy Saldaña, de 26 años, había informado previamente que el caso se encontraba en conocimiento del Ministerio Público y difundió videos que, según señaló, respaldarían su denuncia por presunto hostigamiento.

Naldy Saldaña renunció tras denunciar presunto acoso sexual del director musical de la orquesta La Bella Luz. ( Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV La Firme y ATV" / Instagram: @orquestalabellaluzoficial )

Durante una entrevista en Magaly TV: La Firme, la cantante afirmó que su salida de la orquesta La Bella Luz no respondió a motivos profesionales, sino a los presuntos actos de acoso y tocamientos indebidos atribuidos al director musical.

De acuerdo con su testimonio, los hechos denunciados ocurrieron el 18 de junio, mientras la agrupación realizaba un ensayo. La artista sostuvo que, al salir del baño, el investigado habría intentado impedirle el paso, besarla y realizarle tocamientos indebidos.

Asimismo, relató que logró soltarse inicialmente, pero que luego volvió a ser sujetada por el denunciado, quien, según afirmó, continuó con los presuntos actos mientras ella intentaba liberarse.

La cantante también manifestó que los presuntos hechos no habrían sido un episodio aislado y que situaciones similares se habrían presentado durante los meses en los que integró la agrupación musical.

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