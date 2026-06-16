Resumen

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Acusan a Víctor Zanabria y otros siete policías por presuntas agresiones a manifestantes en Lima. (Foto: Andina)
Acusan a Víctor Zanabria y otros siete policías por presuntas agresiones a manifestantes en Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) acusó al general PNP Víctor Zanabria y solicitó ocho años de prisión efectiva en su contra por los delitos de lesiones graves y lesiones leves cometidos presuntamente durante las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022.

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