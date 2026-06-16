La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) acusó al general PNP Víctor Zanabria y solicitó ocho años de prisión efectiva en su contra por los delitos de lesiones graves y lesiones leves cometidos presuntamente durante las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022.

La acusación, presentada por el despacho a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, también alcanza al coronel PNP Frank Chang, para quien se ha requerido la misma pena. Asimismo, el Ministerio Público solicitó para ambos tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) acusa y solicita ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria, por el delito de lesiones graves en perjuicio de Renato Murillo; y lesiones leves en agravio… pic.twitter.com/I2d81hVF55 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 16, 2026

De acuerdo con la investigación fiscal, Renato Murillo sufrió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza durante las protestas, hecho que le provocó un estado de coma por doce días. En tanto, Benedicto Huaccachi resultó herido tras recibir el impacto de un proyectil similar a la altura de la pelvis.

Por estos hechos, la fiscalía también acusó al teniente PNP Luis Bazán como presunto autor directo de las lesiones graves contra Murillo y pidió siete años de prisión efectiva en su contra. Además, solicitó seis años de cárcel para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita.

En el caso de las lesiones leves atribuidas a Benedicto Huaccachi, el Ministerio Público requirió tres años de prisión para el suboficial de tercera PNP Dino Tarrillo. Asimismo, bajo la figura de comisión por omisión, solicitó dos años de cárcel para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari. Para este grupo de efectivos también se pidió una inhabilitación de tres años y ocho meses.

Respecto a Zanabria y Chang, la fiscalía solicitó además el pago de una reparación civil de S/6.000 para cada uno de los acusados, así como una indemnización de S/30.000 a cargo del tercero civil responsable.

El caso se encuentra actualmente en etapa intermedia, correspondiente al control de acusación, por lo que se espera la continuación de esta fase procesal en el Poder Judicial con miras a un eventual juicio oral.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, este mismo despacho fiscal solicitó 35 años de prisión efectiva para Víctor Zanabria por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, quien falleció durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte del trabajo del Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo para determinar responsabilidades penales y garantizar justicia y reparación a las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.