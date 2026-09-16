El Ministerio Público reveló que los secuestradores de Jenss Lara enviaron videos como prueba de vida a sus familiares para negociar el pago de un millonario rescate en Trujillo. La fiscal especializada Andrea Lavado presentó los registros audiovisuales en la causa contra Jhonsson Cruz Torres y otros integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

El material fílmico expuso al agraviado en condiciones de vulnerabilidad extrema mientras leía mensajes dirigidos a sus parientes. Durante el cautiverio, los captores exigieron la entrega de dinero bajo la amenaza directa de amputarle los dedos.

Un primer video muestra a Lara esposado, semidesnudo y con los ojos cubiertos, y por un breve momento revela gasas, bisturíes y otros aditamentos con los cuales buscaban asegurar que le cercenarían extremidades. El objetivo de la grabación era infundir terror en sus familiares y negociar el pago de un rescate.

En otra grabación, la fiscalía trascribió que el secuestrado dice: “Hola hermano. Jhonsson está cumpliendo con su parte de no toparme, pero él quiere que cumplamos con nuestra parte con 2 millones y que si no cumplimos, va a empezar a toparme con dos dedos a la vez y que no juguemos chueco”.

Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)

Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)

Las autoridades hallaron las imágenes grabadas en el teléfono celular de Gabriel Mendocilla Gómez, secuaz de Cruz Torres capturado con él en Bolivia. La fiscalía incorporó también los utensilios médicos que la red delictiva acopió para infligir severas torturas físicas a la víctima.

La planificación del secuestro de Jenss Lara por "Jhonsson Pulpo"

El secuestro de Jenss Lara ocurrió la madrugada del 30 de agosto del 2026 tras la salida de una discoteca en la ciudad de Trujillo. En aquella oportunidad, un grupo de falsos policías interceptó la camioneta de la víctima y ejecutó a sus cuatro acompañantes a balazos.

La banda criminal utilizó un dron para monitorear el desplazamiento del vehículo y asegurar la ruta de escape antes del ataque armado. Posteriormente, los delincuentes encerraron al empresario en un sótano hermético en la urbanización Los Rosales donde le suministraron oxígeno mediante una manguera.

“No queda duda para la fiscalía toda esta planificación que se ha realizado en relación a la captura de esta persona con fines de obtener un beneficio económico”, indicó la fiscal a cargo de la exposición.

El caso confirmó el uso sistemático de indumentaria táctica policial y vehículos con placas adulteradas en los atracos perpetrados por esta red criminal. El patrón delictivo repitió esquemas de vigilancia aérea y secuestros extorsivos aplicados en años anteriores en el norte del país.

Audiencia contra "Jhonsson Pulpo" por prisión preventiva

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Jhonsson Cruz Torres y otros investigados. Durante la sesión virtual, el sindicado cabecilla declaró que desconocía sus antecedentes penales a pesar de registrar una condena a cadena perpetua por homicidio.

Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)

El juez Eduardo Medina Carranza suspendió la audiencia el martes 15 de setiembre para reorganizar los elementos de convicción presentados por la fiscalía. La evaluación judicial prosigue hoy miércoles 16 de setiembre para definir si el tribunal dicta el internamiento de los acusados en un penal de máxima seguridad.