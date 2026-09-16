Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)
Videos enviados como prueba de vida de Jenss Lara para pedir 2 millones de soles a sus familiares. Fiscalía los presentó en audiencia de pedido de prisión preventiva contra "Jhonsson Pulpo". (Justicia TV)
Por Redacción EC

El Ministerio Público reveló que los secuestradores de Jenss Lara enviaron videos como prueba de vida a sus familiares para negociar el pago de un millonario rescate en Trujillo. La fiscal especializada Andrea Lavado presentó los registros audiovisuales en la causa contra Jhonsson Cruz Torres y otros integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

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