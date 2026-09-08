El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Giuseppe Leonardi por el doble asesinato cometido en el distrito de Santa Anita. La jueza Luzmery López dictó esta medida cautelar con el propósito de asegurar la presencia del investigado en el proceso penal.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Violencia de Lima Este aprobó la solicitud de reclusión para asegurar el correcto avance del proceso penal. El imputado afronta cargos por la presunta comisión de los delitos graves de feminicidio y parricidio en agravio de su conviviente y su hijo.

El procesado desempeñaba labores regulares como agente de seguridad privada y mantenía acceso directo a armamento debido a su ocupación laboral antes de perpetrar el doble asesinato.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita (Primer Despacho) consiguió 9 meses de prisión preventiva para Giuseppe Leonardi (43), investigado por los delitos de feminicidio,… pic.twitter.com/p5hXCeLjZy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2026

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez lidera la recopilación exhaustiva de elementos científicos, testimoniales y peritajes especializados sobre la escena del crimen. El Ministerio Público sustentó la medida cautelar mediante certificados médicos, actas de levantamiento de cadáver e informes periciales de las diligencias iniciales.

El cómputo formal de los nueve meses de prisión preventiva rige retroactivamente desde el 31 de agosto de 2026. Esta privación de la libertad sustituye a la orden judicial de siete días de detención preliminar que el imputado cumplía previamente.

Doble crimen de Giuseppe Leonardi en Santa Anita

El doble homicidio a manos de Giusseppe Leonardi ocurrió el 30 de agosto de 2026 en las inmediaciones de la Cooperativa Santa Rosa de Quives en Santa Anita. El procesado disparó un arma de fuego contra su pareja, quien falleció en la escena, y contra su hijo de 22 años, quien pereció horas después en el hospital.

Miembros de la Policía Nacional arrestaron al sospechoso en flagrancia el 31 de agosto de 2026 dentro de una vivienda aledaña. El capturado opuso tenaz resistencia y realizó detonaciones al aire dentro del inmueble con el propósito de amedrentar al personal policial.

En paralelo, la Fiscalía gestiona medidas de protección prioritarias para salvaguardar la integridad de la hija menor de edad sobreviviente de 17 años. El Ministerio Público programó una entrevista única bajo la modalidad de cámara Gesell con el fin de obtener el testimonio de la adolescente.