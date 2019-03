Así gobernaba Augusto Miyashiro, el ex alcalde de Chorrillos condenado a prisión

A veces gritos y prepotencia; en otros momentos, completo silencio. Así era el comportamiento de Augusto Miyashiro Yamashiro al mando del sillón municipal de Chorrillos, el cual ocupó por 20 años de forma ininterrumpida.

“Postula, pues”, fue la respuesta que vociferó en el 2015 a un grupo de vecinos que fueron hasta el palacio municipal para exigirle mayor seguridad en las calles del distrito. En otras ocasiones, cuando este Diario solicitaba su versión sobre denuncias municipales, el ex burgomaestre simplemente no respondía.

El ingeniero industrial permaneció por cinco períodos como la autoridad principal de Chorrillos. Postuló por primera vez en 1998 con el partido Vamos Vecino, luego buscó y ganó la reelección con Somos Perú y el movimiento distrital Más Obras y Desarrollo Social.

—La denuncia—

Ayer el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció en primera instancia al ex alcalde a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible y ordenó su inmediata captura. El ex burgomaestre había sido denunciado por la compra de una “excavadora hidráulica sobre neumáticos para servicios públicos” en el 2008 por un monto de 907.000 soles.

En la misma denuncia se incluyó al ex subgerente de Logística de la comuna chorrillana Teódulo Durand Muñoz y a la ex secretaria municipal Ligia Correa Villacorta por el mismo delito. A los tres acusados se les impuso además una pena de 24 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, función o comisión en entidades del Estado. Asimismo se fijó una reparación civil de 70.000 soles.

Según la acusación fiscal, el contrato suscrito con la empresa TLM Perú EIRL se realizó sin una carta-fianza. El pago se hizo por adelantado pese a que la máquina fue entregada recién dos años después: en el 2010. La imputación señaló que por dicha demora la empresa debió pagar una penalidad, pero no lo hizo.

Además, el 10 de agosto del 2009 la municipalidad pagó a la empresa el 80% del monto total del contrato (S/725.600) y el 11 de enero del 2010 se le canceló el saldo (S/181.400) sin que hasta esa fecha la maquinaria hubiera sido entregada a la comuna.

Así dejó Miyashiro el distrito tras 20 años al frente de la comuna (Foto: Hugo Pérez).

—Otras denuncias—

El año pasado, el Ministerio del Ambiente (Minam) denunció penalmente a Augusto Miyashiro Yamashiro por el delito ambiental de incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos previsto. La denuncia se formalizó gracias a imágenes que registraron cuando camiones de la propia comuna distrital arrojaban residuos en la playa La Chira. Este año, su hijo, el actual alcalde Augusto Miyashiro Ushikubo, fue denunciado por el mismo delito.

En febrero del 2018, un niño de 8 años falleció en el parque Quiñones debido a que le cayó en la cabeza un arco de fierro deteriorado.

Lejos de hacer una autocrítica por el precario estado de los juegos, en dicha ocasión, Miyashiro respondió a las críticas de los vecinos diciendo que deberían agradecerle por las pistas y obras que ha hecho la municipalidad.

En el 2014, la Contraloría General de la República inició una auditoría porque se habría utilizado dinero del municipio para pagar a personeros durante una de las campañas de reelección del ex burgomaestre.

Al cierre de esta edición, no se informó ni de la captura del funcionario ni de su entrega a las autoridades. 

El año pasado, el Ministerio del Ambiente denunció penalmente a Augusto Miyashiro por delito ambiental. El entonces alcalde de Chorrillos intentó sacar cuerpo (Pantallazo: Canal N).

—Más casos—

-Punta negra

El ex alcalde Willington Ojeda fue arrestado acusado de dirigir una organización criminal dedicada a usurpar, sanear y vender terrenos.

-La victoria

El ex burgomaestre Elías Cuba fue arrestado por liderar una organización criminal que cobraba cupos en Gamarra.

-Otros distritos

Las ex autoridades edilicias Ángel Chilingano (Villa María del Triunfo), Carlos Arce (Santa Rosa) y Richard Ramos (Chilca) también cumplen prisión preventiva por diversos supuestos delitos.

