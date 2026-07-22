El Poder Judicial ordenó nueves de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Nazario Chumbes, quien es investigado por la muerte de un niño de 8 años, quien recibió un balazo durante una intervención policial en la ciudad de Huacho . La medida busca asegurar la presencia del efectivo durante el proceso penal en el que se le imputa la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

Tras el impacto de bala, el niño fue llevado hacia el Hospital de Huacho para recibir atención médica especializada. Sin embargo, según detalló la madre, los trámites y gestiones para autorizar el traslado hacia Lima tardaron cerca de siete horas. Durante ese tiempo, el menor perdió la vida. Foto: RPP/composición GEC

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Ayala Borja, del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura, quien durante la audiencia pública precisó que el hecho se habría registrado en la avenida Mercedes Indacochea, durante un operativo de control realizado por efectivos del Escuadrón de Emergencia a un mototaxista que intentó evadir el punto de control, en el que viajaban la madre, el menor y una acompañante más.

De acuerdo a las indagaciones, el conductor del vehículo intentó evadir el punto de control policial, lo que provocó el despiste y vuelco de la mototaxi a pocos metros de una institución educativa de la zona. Ante ello, agentes policiales y personal de serenazgo procedieron a reducir al chofer, quien se resistía al arresto.

Según la reconstrucción de los hechos contenida en el expediente fiscal, fue en medio del forcejeo para inmovilizar al conductor cuando el suboficial Luis Nazario Chumbes hizo uso de su arma de reglamento. La bala impactó directamente en el cráneo del niño.

Madre exige justicia y denuncia exceso

La madre del menor cuestionó el uso del arma y aseguró que no era necesario. “Yo quiero justicia, yo en todo momento lo he visto (al policía) con el arma; ahí no era necesario disparar. Eran 4 efectivos, o 5 efectivos; había serenazgo, ahí lo redujeron al chofer, lo tenían en el suelo pisando, pateándolo”, declaró.

Investigan muerte de niño alcanzado por un disparo durante fiscalización a mototaxi en Huacho. (Foto: Captura / América Noticias)

Tras recibir el impacto de bala, el niño sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a la severidad de su estado, se coordinó su evacuación médica de urgencia hacia un establecimiento de salud especializado en Lima; sin embargo, las gestiones y autorizaciones para concretar el traslado desde Huacho hacia la capital tomaron cerca de siete horas, periodo tras el cual se confirmó su fallecimiento.

De forma paralela al proceso penal que afronta el suboficial, la Inspectoría General de la Policía mantiene abierto un procedimiento administrativo disciplinario contra Nazario Chumbes para determinar las responsabilidades institucionales.