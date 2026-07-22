Según la reconstrucción de los hechos contenida en el expediente fiscal, fue en medio del forcejeo para inmovilizar al conductor cuando el suboficial Luis Nazario Chumbes hizo uso de su arma de reglamento. Foto: difusión/composición GEC
Según la reconstrucción de los hechos contenida en el expediente fiscal, fue en medio del forcejeo para inmovilizar al conductor cuando el suboficial Luis Nazario Chumbes hizo uso de su arma de reglamento. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó nueves de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Nazario Chumbes, quien es investigado por la muerte de un niño de 8 años, quien recibió un balazo durante una intervención policial en la ciudad de Huacho. La medida busca asegurar la presencia del efectivo durante el proceso penal en el que se le imputa la presunta comisión del delito de homicidio culposo.

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