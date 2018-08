Los Intocables Ediles: 26 meses de prisión preventiva para Cuba e implicados

El Poder Judicial resolvió dictar 26 meses de prisión preventiva contra el alcalde suspendido de La Victoria Elías Cuba y otros tres presuntos integrantes de la organización Los Intocables Ediles.



La jueza Sonia Mercedes Bazalar Manrique dispuso esta medida tras el pedido de 36 meses de prisión preventiva hecha por el Ministerio Público. Sin embargo, se optó por un periodo menor y algunos de los implicados recibieron entre 10 y 18 meses de prisión preventiva según sus posibles funciones en la organización.

Durante el desarrollo de la audiencia, Elías Cuba, quien es señalado como cabecilla de esta organización dedicada al cobro de cupos a comerciantes indicó ser inocente y que se siente mal de salud.

“El cáncer me ha estado atormentando con dolores. He estado mal, soy hipertenso y tengo medicamentos que me acompañan”, señaló a la jueza. Sin embargo, se expresó que las evaluaciones médicas demuestran su buen estado.

- Los Intocables Ediles -

En una operación conjunta entre la policía y el Ministerio Público, se capturó el pasado 3 de agosto a 32 miembros de esta organización y se allanaron en total 35 inmuebles ubicados en distintos puntos de la capital. Participaron 1.380 agentes y 60 fiscales especializados en crimen organizado.

De acuerdo con la tesis del fiscal Reynaldo Abia, Cuba es el cabecilla de esta red dedicada al cobro de cupos a los ambulantes del emporio de Gamarra y el Mercado de Frutas de La Victoria.

También habría exigido pagos irregulares por parqueos y para realizar ferias de comida. Cada puesto de venta lo habrían ofrecido a S/10 mil. Gracias a estos cobros, la organización se habría apoderado cada año de unos S/25 millones.

Cuba fue capturado en su casa de La Victoria, luego de que se le interceptaran sus comunicaciones. Entre las otras 31 personas detenidas, figura su hijo Eliseo.

Alexander Peña, supuesto financista de la campaña a la alcaldía de Cuba en el 2014, es otro acusado por el Ministerio Público. Según el fiscal Abia, Peña era quien guardaba el dinero recaudado ilícitamente en su vivienda en La Molina.

El pasado 8 de agosto, Peña fue interceptado por la Policía Nacional cuando arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez procedente de Miami (EE.UU.). Sobre él pesaba una orden de detención emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.