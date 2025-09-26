Resultados de la necropsia de José Miguel Castro, realizada por peritos del Ministerio Público y un informe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía brindan más detalles sobre las posibles causas de la muerte del exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán, implicado en los casos OAS y Odebrecht.

El reporte pericial de Medicina Legal del Ministerio Público, difundido por el medio Perú21, describe las características del corte en el cuello de José Miguel Castro. Así, se indica que esta herida medía 27 centímetros de largo -13 centímetros más de lo que se declaró en el acta policial de levantamiento del cadáver- con un ancho de 5 centímetros y una profundidad de 4.5 centímetros.

El citado medio señala que este documento, de 14 páginas, precisa que la diligencia fue realizada el 30 de junio de 2025 (un día después de su muerte) y estuvo a cargo de las peritos forenses Ruth Godoy Marañón y Melissa Guerrero Rubio.

Las peritos señalan que el fallecimiento fue a causa de un “traumatismo cervical abierto por elemento con punta, filo y/u hoja que ocasionó la muerte”; sin embargo no señalan si se trató de un asesinato o un suicidio.

“Se deja expresa constancia que la determinación de la etiología de la muerte (homicida, suicida, accidental) corresponde exclusivamente a la autoridad fiscal, no siendo función del médico legista ”, manifiesta el reporte.

El cuerpo fue hallado boca arriba en el centro del baño con un corte profundo en el cuello. Foto: América.

Asimismo, el portal Epicentro compartió el informe de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú, en la que se descarta la participación de terceros y se opta por la tesis del suicidio.

“La forma de muerte corresponde a suicidio, habiéndose descartado la participación de terceros por ausencia de signos de lucha, ingreso forzado u otros indicios criminales”, señala la segunda conclusión del Informe Nº 617-2025, firmado por agentes del Departamento de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)

Este informe policial vincula su presunto suicidio con una crisis emocional intensa derivada de problemas judiciales y presión personal, “lo que precipitó la conducta autodestructiva”.

“La única hipótesis congruente con las evidencias es la de suicidio por arma blanca”, señalan en la página 23 del informe que lleva las firmas de Walter Góngora Revatta y el mayor Robinson Sánchez Chávarri.

La hipótesis del homicidio

Ante estas nuevas revelaciones, el abogado y criminólogo Miguel Pérez Arroyo sostiene que las condiciones de las graves lesiones revelan un homicidio y descarta que el corte haya sido autoinflingido.

“Las características de este corte, longitudinal, liso, no dentado, sin vacilación, marca una pauta en la que podríamos analizar un posible homicidio, ya quelas características no son compatibles con un suicidio”, señaló a Perú21.

Además, en diálogo con Canal N, señala que el primer análisis de la PNP, refiriéndose al acta de levantamiento del cadáver, fue “superficial y poco objetivo sobre lo que significaba el hallazgo”.

“La PNP concluyó lo que ha concluido sin estar atento a las demás circunstancias porque no solamente es el protocolo de necropsia, sino el cruce de llamadas, los dos cuchillos en la escena del crimen y obviamente también todas las circunstancias narradas por los familiares y las personas que han entrado en el domicilio” , dijo.

Además, detalló que para realizar este corte, el posible asesino tuvo que inmovilizar a su víctima.

“Si vamos a la tesis de homicidio para que eso ocurra obviamente esta persona, como no tiene maniobras defensivas a la vista, ha estado en en inconsciencia (...) no necesariamente un golpe sino también una asfixia. Hay posibilidades que explican esta situación, pero la última palabra la tiene el fiscal”, manifestó el especialista.