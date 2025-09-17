El nombre completo de Salirrosas, a quien hacen mención en la charla, es Miguel Joel Marcelo Salirrosas, un exagente de la Policía Nacional que en agosto del 2016 fue capturado durante un megaoperativo realizado en La Libertad y Lima.

Apodado como “Tío Jhony” o “El Diablo”, el hombre de entonces 30 años fungía como colaborador de la organización criminal “Los Injertos del K&K”, brazo armado de la sanguinaria banda “Los Pulpos”.

En el operativo bautizado como Tornado en el norte, 350 efectivos policiales y 40 fiscales fueron desplegados en los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, el centro poblado Alto Trujillo y tres penales de Lima y La Libertad.

El 27 de enero del 2020 Salirrosas fue sentenciado a 27 años y 7 meses de prisión tras haberse determinado que fue coautor de los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada en agravio de Rosa Elvira Espejo Obeso.

La condena en su contra fue ratificada el 16 de julio de 2021, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

Según la evidencia presentada en su contra durante el proceso, Salirrosas era considerado el hombre de acción dentro de la estructura criminal. Se encargaba principalmente de ingresar a los predios en disputa, amenazar con armas de fuego a los dueños o moradores para que abandonen la propiedad y garantizar que los terrenos quedaran bajo el control de la banda.

De hecho, Espejo denunció que un grupo de personas ingresó violentamente a su vivienda, rompiendo una pared, exigiendo que se retirara del inmueble apuntándole con un arma y robándole alrededor de 500 soles, según documentos judiciales.

En mayo del 2022, una demanda de hábeas corpus presentada ante el Tribunal Constitucional a favor de Salirrosas y en contra de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad da cuenta de que Juan José Santiváñez Antúnez era el abogado del expolicía.

Otro documento confirma que el ahora ministro de Justicia también se encargó de la defensa de Éber Riquelmer Juárez Moya, otro agente de la PNP capturado en la misma operación que Salirrosas.

Como argumento, Santiváñez alegó que las sentencias no valoraron adecuadamente pruebas exculpatorias, cuestionó la fuerza probatoria de las escuchas telefónicas y testimonios que incriminaban a su cliente, y pidió que revisara la proporcionalidad de la condena.

La actual denuncia Fiscal en contra de Santiváñez sostiene que el hoy ministro le habría cobrado 20 mil dólares a la familia de Salirrosas para influir en los jueces del TC.

Sin embargo, el tribunal terminó declarando infundado el recurso y ratificó la sentencia, por lo que la familia habría exigido la devolución del dinero.

A la fecha, el ministro ha reconocido haberse reunido con la esposa de Salirrosas cuando dirigía el Ministerio del Interior “con la finalidad, primero, de informarles lo que se iba a hacer y, segundo, de que fueran ubicados en pabellones donde sus vidas no estuvieran en riesgo”.

Santiváñez también reconoció haberle indicado que “que contamos con el apoyo de dos votos, pero hay un voto que es del ponente, que está en contra, y la calificación que yo sí di fue que es ‘antipolicía’, porque veía la forma como resolvía, que en realidad podía variar la balanza”, para luego asegurar que eso no era ilegal.

El último lunes, el ministro estuvo citado a una diligencia fiscal para la toma de muestra de voz contemplada dentro del peritaje que busca determinar si estuvo involucrado en un caso de tráfico de influencias.

Santivañez, sin embargo, envió una nota informando que no asistiría a la citación.