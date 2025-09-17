Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

“No te quiero molestar. Rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al ministerio los familiares de los policías, ¿ya? ¿Y te acuerdas de que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?“ (...) ”Todavía no lo cambian“. Estas palabras son extracto de una conversación telefónica que habrían sostenido en septiembre del 2024 los entonces ministros del Interior, Juan José Santiváñez, y Justicia, Eduardo Arana, según reveló el último domingo la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC