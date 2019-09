SJL: dictan prisión preventiva contra mujer que agredió a comisario

Este lunes, el Poder Judicial dictó 6 meses de prisión preventiva contra Claudia Geraldine Haro Salazar (23), quien agredió al mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth (San Juan de Lurigancho), el pasado 19 de septiembre.

La jueza Rosa Soto Guevara, del Segundo Juzgado Penal Las Flores de San Juan de Lurigancho, dictó el fallo contra Haro Salazar, acusada del delito contra la administración de justicia, en la modalidad agresión y resistencia a la autoridad.



El video, que se hizo viral en las redes sociales, mostró cuando la mujer golpeó, cacheteó, escupió y lanzó insultos al comisario.

Durante la audiencia, la magistrada escuchó el alegato de ambas partes. El mayor PNP Ricardo Vargas contó en la audiencia que recibió las bofetadas cuando intentó defender al hijo de la acusada.

Claudia Geraldine Haro Salazar agredió al comisario Ricardo Vargas el pasado viernes. Foto Cesar Grados GEC

En tanto, Claudia Haro Salazar expresó su arrepentimiento por el violento acto. Sin embargo, señaló que no es agresiva. Vale precisar, que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión en su contra.

“Sí, estoy arrepentida por lo que he hecho. Lo reconozco, no trato de justificar. No es dable que mi menor hijo haya estado ahí, y solamente quisiera recalcar que no justifico lo que he hecho”, dijo.

#ÚltimoMinuto: En el 2do. Juzgado Penal Las Flores 1 de #SJL, la magistrada Rosa Elvira Soto Guevara lleva a cabo la #AudienciaDePrisiónPreventiva contra Claudia Geraldine Haro Salazar, quien agredió a bofetadas al Mayor PNP. Ricardo Vargas Contreras. pic.twitter.com/IsdfWg3U3k — Corte de Lima Este (@CSJLimaEste) September 23, 2019

La tarde del jueves 19 de septiembre, un patrullero de la comisaría de Santa Elizabeth (SJL) intervino un auto con dos mujeres en estado de ebriedad. En la parte trasera iba un niño de 8 años.



Verónica Paula Adelina Soriano Valdivia (25), la conductora del automóvil, fue trasladada a la dependencia policial y Claudia Haro Salazar la acompañó.

El dosaje etílico practicado a Soriano Valdivia arrojó 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el comisario Ricardo Vargas procedió a firmar el acta de detención. Sin embargo, Haro Salazar empezó a reclamarle e incluso le cacheteó en tres oportunidades. Además, le escupió y le lanzó insultos.

Todo el accionar de la mujer fue grabado por algunos agentes que se encontraban en la comisaria. Inmediatamente, quedó detenida.

El mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth, fue agredido por Claudia Geraldine Haro Salazar (23). (Foto: César Grados)

Según el mayor PNP, al parecer, ambas detenidas se dedicarían al tráfico ilícito de drogas en la modalidad de ‘delivery’, debido a que al interior del vehículo se hallaron 92 paquetes de marihuana y dos envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC).

Además, informó que se coordina con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) para la protección del menor de 8 años, hijo de la agresora.

Vale precisar que a Soriano Valdivia se le acusa del delito de peligro común, por haber manejado el auto en estado de ebriedad, mientras que a Haro Salazar por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad agresión y resistencia a la autoridad.

En diálogo con El Comercio, el mayor PNP Ricardo Vargas, comisario de Santa Elizabeth, confesó que a pesar de que al inicio quiso reaccionar a la agresión, reduciendo a la mujer, mantuvo la tranquilidad y pensó en las posibles consecuencias de sus acciones.



"No es que me haya dejado golpear. Tengo que pensar como funcionario público. Tengo que hacer respetar el principio de autoridad, pero basándome en respetar el derecho de las personas. Como ser humano en un primer momento quise reaccionar, pero felizmente tengo bien concientizada mi doctrina", afirmó el oficial.