El Poder Judicial implementará una reforma para que los juzgados civiles no solo fijen las pensiones alimentarias sino también abran proceso penal cuando los padres no cumplan con la asistencia familiar, ya que la mayor carga en los juzgados penales de las 35 cortes de justicia del país es por ese delito.



“La mayor carga penal en delitos proviene de temas alimentarios. La gente pensará que es por robo, por violaciones, pero no. El delito monopólico de mayor incidencia en el Perú es el delito de omisión a la asistencia familiar. Cuando los padres irresponsables no cumplen con pagar las pensiones. Por eso nos propusimos hacer algo para aligerar los plazos en estos casos”, explicó el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Agregó que la institución judicial tomó en cuenta que en el tema de pensiones alimentarias se generan dos procesos: primero cuando el juez civil establece el monto de la pensión a favor de un menor, y, si esta no es pagada, va a la vía penal.

Estos procedimientos, explicó, demanda pasar el expediente a la Fiscalía y luego al juzgado penal, lo que demora varios meses.

“Lo que estamos planteando es que se otorgue competencia penal a los jueces civiles para que, en el mismo juzgado, primero dé trámite al proceso civil, establezca la pensión, y si no se paga, el mismo juez esté facultado para abrir el proceso penal para quien incumple su obligación”, aseveró.