El 14 de noviembre empezará el juicio oral contra el periodista Pedro Salinas acusado del delito de difamación agravada a raíz de una denuncia que presentó en agosto de este año el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. El delito se sanciona con tres años de pena privativa de libertad.



Eguren formó parte de la generación que fundó el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). El 20 de enero, el periodista escribió la columna de opinión titulada “El Juan Barros peruano”, en referencia al arzobispo, en la que indica que la primera denuncia contra el Sodalicio la realizó el periodista José Escardó, en el 2000, y fue contra Eguren, “uno de los discípulos directos y cercanos de Luis Figari [fundador del Sodalicio]”. Figari se encuentra en Italia. La fiscalía aún no sustenta el pedido de prisión preventiva en contra de él por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves.

Salinas también escribió en la columna: “Eguren es señalado en diversos reportajes como presuntamente implicado en casos de tráficos de terrenos en Piura”. Según el periodista, hay muchas probabilidades de que Eguren haya estado al tanto de los abusos que se cometían contra los ex sodálites dentro de esa asociación religiosa, pero no habría hecho nada. A raíz de la columna, el religioso exige al periodista una reparación civil de S/200 mil debido a que, según él, Salinas ha dañado su “dignidad como ser humano”, señala en la denuncia, y también afirma que hay “una campaña de desprestigio” en su contra.

¿Quién es Juan Barros? Juan Barros fue el obispo de Chile acusado de encubrir los abusos sexuales que cometió el sacerdote Fernando Karadima, condenado canónicamente por ultrajes sexuales a menores de edad. En junio de este año, el Papa Francisco aceptó su renuncia.

- La jueza a cargo -

Sigfredo Florián –abogado del Instituto de Defensa Legal y defensor de Salinas– informó a los medios que el periodista presentó a la jueza Judith Cueva Calle, del Primer Juzgado Unipersonal de Piura, a cargo del caso, la 'contestación' de la demanda, conteniendo testigos y documentos de descargo a la denuncia. “Al revisar los documentos, la magistrada indicó que Salinas no había presentado la copia de su DNI cuando él está plenamente identificado. Lo presentó tres días después porque él no vive en Piura, pero la jueza dijo que había sido fuera de tiempo y no ha tomado en cuenta ni los testigos ni los documentos”, precisó el abogado. La jueza tampoco ha aceptado que el caso sea transferido a Lima en vista de que los hechos sucedieron en la capital.

En conferencia de prensa, el periodista Salinas cuestionó el procedimiento de la jueza. “El 14 de noviembre me estoy yendo al paredón. Sin testigos, ni pruebas ni nada. ¡Cómo me voy a defender!”, reclamó.

La periodista Paola Ugaz, coautora junto a Salinas del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que narra los abusos dentro del Sodalicio, también fue denunciada por Eguren a raíz de unos tuits que escribió sobre la participación del religioso en el Sodalicio. El religioso también la denunció por dirigir un documental donde se revela el tráfico de tierras y la contratación de criminales en Piura para que presuntamente el Sodalicio se haga de un consorcio de multivivendas que sumaría mil millones de dólares. Aún no hay fecha sobre el juicio oral que ella afrontará. También se le exige el pago de S/ 200 mil.

- Antecedentes -

En el 2017, Punto Final emitió un reportaje en el que se da cuenta de que la jueza Cueva habría dispuesto la liberación de dos sujetos acusados de violación sexual. Uno de los casos comprometió a una menor de edad.



Al respecto, Salinas indicó que este antecedente no le sorprende. "Qué puedo esperar de alguien que ha admitido una querella por difamación y que atenta contra la libertad de opinión", recalcó. Hasta el cierre de esta nota, este Diario intentó comunicarse con la magistrada, pero no fue posible.