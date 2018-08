Julio Magán anunció que apelará sentencia por caso ‘Caracol’

Julio Magán, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), anunció que apelará la sentencia que este miércoles emitió el Poder Judicial en su contra, condenándolo a 13 años y 4 meses de prisión. La medida también implica a otros tres ex funcionarios.



Y es que Magán es investigado por poner en libertad antes de tiempo a Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, en el 2014. Se encontraba preso en el penal Sarita Colonia desde el 2003 y su pena vencía en el 2018.

“No existe ninguna prueba para decir que he favorecido para su libertad. Yo no hago el informe yo no redacto el proyecto de libertad. Yo tomé conocimiento de la libertad de Gerson Gálvez el mismo día que se le da la libertad”, indicó el ex funcionario.

Criticó la competencia del juez a cargo del Juzgado Unipersonal del Callao. Anunció que presentará una acción de garantía constitucional pues se ha violentado la presunción de inocencia, el derecho a defensa y el debido proceso. “Quieren lavar la cara de la corte superior del callao con un caso mediático y utilizando mi nombre”, indicó.

- El caso 'Caracol' -

Por otro lado, sobre los hechos puntualizó que el 2 de octubre se tomó conocimiento sobre la orden de libertad y se hizo efectiva un día después pues por ley se debe realizar en un plazo de 24 horas. Gerson Gálvez Calle se habría acogido a los beneficios penitenciarios por trabajo y estudio.

Magán también señaló que no se ha beneficiado por este proceso y por el contrario ha perdido hasta su trabajo. Y es que unas horas después de la sentencia, el Poder Judicial dio por concluida la designación de Julio César Magán Zevallos como gerente de Centros Juveniles. El próximo 7 de agosto se dará la lectura de la sentencia y la presentación de apelación.