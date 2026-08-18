Dueño de La Bella Luz es investigado por presunta omisión de denuncia tras caso de Naldy Saldaña. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Dueño de La Bella Luz es investigado por presunta omisión de denuncia tras caso de Naldy Saldaña. (Foto: Captura / Latina Noticias)
Por Redacción EC

La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

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