La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

La investigación está relacionada con la denuncia presentada por Naldy Saldaña, excantante de 26 años de la agrupación, quien habría comunicado a Custodio que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director de la orquesta.

🚨 #LoÚltimo | Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) inició investigación preliminar a Óscar Custodio, propietario de la orquesta musical ‘La Bella Luz’ por no denunciar los presuntos tocamientos en agravio de N. S. (26) realizados por parte… pic.twitter.com/we1jx7NkmU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 18, 2026

Según las indagaciones fiscales, Saldaña informó inicialmente al propietario de La Bella Luz sobre lo ocurrido. Posteriormente, acudió junto con su pareja al domicilio de Custodio, ubicado en Comas, para comunicarle que, de acuerdo con su versión, no habría sido la primera vez que el director de la agrupación habría cometido este tipo de agresiones en su contra.

De acuerdo con la información fiscal, Custodio habría señalado que evaluaría la situación, pero no habría adoptado acciones frente a la denuncia. Posteriormente, el propietario habría indicado a la cantante que no podían despedir al presunto agresor.

Asimismo, según la investigación, Custodio habría cuestionado a Saldaña sobre la forma en que obtuvo los videos que registrarían los presuntos tocamientos indebidos.

Ante estos hechos, la fiscal adjunta provincial Martha Leydi Diana Lino Matta dispuso una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar las responsabilidades que correspondan.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la toma de declaración de Saldaña, del investigado Óscar Custodio y del representante legal de la orquesta. También se recogerá el testimonio del procurador público del Poder Judicial y de otros testigos que puedan aportar información relevante.

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El Ministerio Público dispuso además la visualización y extracción de información del teléfono celular de la denunciante, así como la recopilación de los antecedentes del investigado y de la documentación relacionada con los hechos materia de investigación.

La investigación preliminar busca esclarecer si Custodio incurrió en los presuntos delitos por los que fue comprendido en el proceso y determinar las circunstancias en las que recibió la denuncia de la excantante.