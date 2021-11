El 16 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) condenó este martes al economista Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de lesiones leves en contra de su expareja, la periodista Lorena Álvarez Arias, quien dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Esperé 50 meses, más de 4 años. No sé cómo me siento. Para ser honesta, me siento como entumecida, en cámara lenta. Hoy, el 16 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó tras mi denuncia a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de lesiones leves”, posteó en un extenso pronunciamiento en Twitter. “La pena impuesta es de 1 año y 8 meses de prisión suspendida”, confirmó.

La periodista agradeció a su abogada Scilia Flores y a la Fiscalía por “perseguir la justicia”. “No ha sido fácil. Años de peritajes, declaraciones, dolor y desesperanza. Pero cada paso comprobó que lo que denuncié es cierto”, reafirmó.

Álvarez también detalló que su caso “jamás tuvo un trasfondo político como lo confirmó el Poder Judicial en doble instancia” cuando “condenó por difamación agravada al señor Mendoza en 2019, quien hasta hoy no cumple con la sentencia”.

“Tampoco tuvo motivaciones económicas. Desde el primer momento me negué a cualquier negociación para desistir del caso. Sobre la reparación civil, jamás he cobrado un sol del proceso por difamación y este de lesiones leves, la reparación es de 1.000 soles. No apelaré”, precisó.

AGRADECE EL APOYO

En otro momento, Lorena Álvarez agradeció a su familia y amigos por el apoyo incondicional. Así como a su casa televisora, donde labora como periodista.

“Quiero agradecerle a mi familia y amigos por su apoyo incondicional. A Latina por dejarme seguir haciendo lo que sé. Soy periodista hace 15 años y estoy orgullosa de la carrera que he construido. Una que comenzó mucho antes de llegar a una comisaria en setiembre de 2017″, indicó.

Asimismo, la conductora aseguró ser una persona afortunada al poder llevar “tratamiento psicológico, neurológico y rehabilitación física” tras los daños sufridos. “Tengo secuelas permanentes, pero no me definen. Estoy orgullosa de haberme reconstruido, tener una vida plena, sana y feliz al lado de un hombre maravilloso. De formar una familia juntos”, sostuvo.

Por último, precisó que “este caso” llega a su final. “No tengo más que decir al respecto porque me hace daño recordar. Pero que quede claro: en el Perú, hoy, un agresor, con mucho poder, ha sido sentenciado. Uno menos. Gracias a todos. Triunfó la verdad”, finalizó.

