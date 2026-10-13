Investigan a tres sujetos por incendiar miniván en la que murió un conductor. (Foto: GEC)
Investigan a tres sujetos por incendiar miniván en la que murió un conductor. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Eder M., José D. y Cristopher L., investigados por la muerte de José Herrera, quien falleció dentro de su miniván tras un incendio presuntamente provocado por los imputados el 28 de setiembre de 2026, en el distrito de Los Olivos. El Ministerio Público informó que los sujetos son investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión con subsecuente muerte y banda criminal, en agravio del Estado.

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