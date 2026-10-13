El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Eder M., José D. y Cristopher L., investigados por la muerte de José Herrera, quien falleció dentro de su miniván tras un incendio presuntamente provocado por los imputados el 28 de setiembre de 2026, en el distrito de Los Olivos. El Ministerio Público informó que los sujetos son investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión con subsecuente muerte y banda criminal, en agravio del Estado.

La medida fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos. El fiscal provincial Dimas Hugo Lázaro Rivera, a cargo de la investigación, sostuvo durante la audiencia que los investigados y otros sujetos aún no identificados se habrían desplazado de manera concertada hasta el paradero Primera de Pro para amedrentar a un conductor de transporte informal, conocido como colectivo, por el presunto incumplimiento del pago de cupos.

🚨#AcciónFiscal | Fiscalía Penal de Lima Norte logró que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra tres presuntos extorsionadores que habrían ocasionado la muerte del conductor de una miniván en Los Olivos. 🗞️ https://t.co/G79Z3gWszU https://t.co/p6B1G5oXpQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 13, 2026

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los implicados habrían roto las lunas de la miniván y vertido gasolina sobre la unidad, mientras José Herrera descansaba en su interior. Luego, presuntamente, prendieron fuego al vehículo y escaparon a bordo de otro automóvil. El ataque ocasionó la muerte del conductor y dejó la unidad completamente calcinada.

Intervención de los investigados

Tras conocer los hechos, el fiscal a cargo del caso se constituyó en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y dispuso que la Policía ejecutara acciones inmediatas para identificar y ubicar a los responsables.

Como parte de las diligencias, los efectivos policiales intervinieron a los tres investigados en los distritos de San Juan de Miraflores, el Rímac y Comas.

Posteriormente, la Policía, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía, recabó indicios de que los imputados formarían parte de la presunta banda criminal ‘Los Mexicanos’.

Según la distribución de funciones planteada por el Ministerio Público, Eder M. habría trasladado a los integrantes de la presunta organización hasta el lugar de los hechos; José D. habría roto las lunas de la miniván; y Cristopher L. habría vertido gasolina y prendido fuego al vehículo.

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Elementos de convicción

Para sustentar el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal presentó diversos elementos de convicción, entre ellos las actas de intervención policial y de levantamiento de cadáver, las declaraciones de los investigados y de los efectivos policiales que participaron en las diligencias, así como la información obtenida mediante la visualización de teléfonos celulares.

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de José Herrera y determinar la responsabilidad de los imputados en los hechos ocurridos en Los Olivos.