Día del Padre: denuncian discriminación en colegio que prohibió ingreso de madres

Madres de familia denunciaron una presunta discriminación en la Institución Educativa N° 1090 Crnl. FAP Marco Antonio Schenone Oliva, ubicado en la cuadra 2 del jirón Grau, en Magdalena del Mar. Ellas contaron que el colegio les impide el ingreso a la actuación por el Día del Padre que se realizará este viernes 14 de junio.

La progenitora de nombre Andrea contó que sus hijas -de 7, 9 y 13 años- que son alumnas del referido plantel se han visto afectadas por esta decisión. En diálogo con ATV Noticias, cuestionó que ella como madre de las escolares no pueda participar, pues dijo que desempeña doble labor para cuidarlas.

El comunicado de la institución educativa señala que “el día 14 de junio se realiza la celebración del Día de Padre. Solo ingresarán padres de familia o alguna persona que lo reemplace (sexo masculino) NOTA: no ingresarán madres de familia”.

La madre de familia detalló que el miércoles sostuvo una reunión breve con la directora del colegio, pero no obtuvo una respuesta favorable. Explicó que la titular del plantel le aclaró "que si sus hijas no tenían papá, ella no podría participar de la actividad".

“Me dijo que si las niñas no tenían papá que no ingresaran al colegio. Pero si yo soy su padre [también] yo trabajo igual que un hombre hasta más [...]. Hago el doble rol. Tengo todo el derecho de participar en la actuación. Mis hijas a quién le van a entregar ese regalo, a quién les va a dar el abrazo.”, contó.

-Investigan el caso-

El Ministerio de Educación (Minedu), a través de Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm), informó que el caso está siendo investigado, y que se trató de un "error de comunicación".

“Pido disculpas a las madres y alumnos de colegio por una situación de mala comunicación. Estamos en investigación […] La ministra [Flor Pablo] ha dicho que la escuela es un espacio de cero discriminaciones y nosotros en primer lugar pedimos disculpas porque no es correcto. Ningún limeño o limeña del ámbito que me toca no debe ser discriminado porque no tiene papá. Se está haciendo la investigación y donde haya una situación irregular se tomará sanción”, señaló Killa Miranda, directora de la Drelm.

Denuncian discriminación en colegio que impide ingreso de madres solteras por el Día del Padre (Video: ATV Noticias)

