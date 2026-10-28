Marisel Linares pide ser excluida del caso contra Adrián Villar tras la muerte de Lizeth Marzano. (Foto: EC)
Marisel Linares pide ser excluida del caso contra Adrián Villar tras la muerte de Lizeth Marzano. (Foto: EC)
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Por Redacción EC

Marisel Linares solicitó al Poder Judicial que se archive la investigación penal en su contra por el presunto delito de encubrimiento personal tras la muerte por atropello de la deportista Lizeth Marzano. Esto a través de un recurso de excepción de naturaleza de acción ante el juzgado a cargo del expediente.

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