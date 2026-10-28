Marisel Linares solicitó al Poder Judicial que se archive la investigación penal en su contra por el presunto delito de encubrimiento personal tras la muerte por atropello de la deportista Lizeth Marzano. Esto a través de un recurso de excepción de naturaleza de acción ante el juzgado a cargo del expediente.

Su abogado, Elio Riera, precisó las razones de esta medida y sostuvo que la imputación fiscal padece de deficiencias técnicas porque el supuesto acto de ocultamiento no consta descrito de forma suficiente. A esto se suma la suscripción de un acuerdo extrajudicial entre Linares y el notario Donato Carpio tras el presunto uso irregular de un sello de su notaría en la transacción del vehículo que usó Villar.

Esto ocurre luego que la fiscalía diera por concluida la etapa de investigación preparatoria. La medida coloca la causa a las puertas de la etapa intermedia frente a una fecha límite crucial.

El investigado principal, Adrián Villar, cumple nueve meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro con vencimiento programado para el 25 de noviembre. La Fiscalía también debe definir si pide la ampliación de esta medida cautelar o si planea afrontar el juicio con el principal implicado en libertad.

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Familia de Lizeth Marzano rechaza pedido de Marisel Linares

Ante el pedido de Marisel Linares, la familia de Marzano y su defensa legal se mostraron en contra de la solicitud. “Para nosotros no es admisible, toda vez que recordemos que Marisel Linares sí conocía de los hechos”, afirmó el abogado Julio César Mendoza a Exitosa Noticias.

El representante legal indicó que Linares estuvo en una reunión con Adrián Villar a las 3:00 a.m. pocas horas después del atropello en San Isidro. Debido a esta conducta, la defensa de los deudos solicitó a la Fiscalía una acusación formal contra ella por el delito de sustracción de la justicia, ya que no facilitó la entrega del protagonista del atropello que causó la muerte de la deportista.

Por su parte, Gino Marzano, hermano de la víctima, calificó de inaudito el recurso formulado por la comunicadora. El familiar señaló en ATV Noticias que existen pruebas suficientes en los videos de seguridad para evitar maniobras que dilaten el juicio.