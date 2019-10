Melisa González Gagliuffi señaló durante la audiencia de prisión preventiva en su contra que se realiza desde las 2:30 pm. que “no es una delincuente”. Ella es acusada de atropellar y causar la muerte de dos transeúntes en la avenida Javier Prado, el pasado 11 de octubre.

► Melisa González Gagliuffi: Poder Judicial abre proceso penal y evalúa prisión preventiva | EN VIVO

► Estudiante de la UNI que determinó a qué velocidad iba Melisa González: “Pudo ser uno de nosotros”

“Sí soy una persona que ha tenido la suerte de ser educada, sí he viajado bastante, eso ha contribuido bastante a mi educación, una educación en conocimiento y en valores, y esos valores son con los cuales yo le afirmó que yo voy a estar aquí, en cada audiencia a la que se me cite en todo el proceso, no voy a rehuir de la justicia, no soy una delincuente, a mí no me asusta si me van a pedir una pena muy alta, yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad”, afirmó.

En otro momento, Melisa González Gagliuffi cuestionó que supuestamente el Ministerio Público desacreditara sus sustentos de arraigo para afrontar en libertad el proceso.

Además, remarcó que necesita trabajar, ya que desea reparar a las víctimas del atropello y es el sustento económico de su familia, especialmente de su madre.

Melisa González aclaró que su matrimonio, programado para fines de octubre, no es un motivo para irse del país. Incluso, recordó que entregó su pasaporte.

El Ministerio Público denunció a Melisa González Gagliuffi por los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Christian Buitrón (30) y Joseph Huashuayo Tenorio (28), así como por lesiones culposas agravadas contra Luis Miguel Vega Palacios. La audiencia se desarrolla en la sede judicial de Anselmo Barreto, en Cercado de Lima.