El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte dictó 6 meses de prisión preventiva contra Edward Mestanza Tejada (43), acusado de tocar indebidamente a una menor de 17 años dentro de un bus del Metropolitano. El hecho ocurrió en la tarde del jueves 17 de octubre, en el distrito de Independencia.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte informó que el sujeto es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual-tocamiento, actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de menores.

La hermana de la menor señaló que se realice una investigación exhaustiva para que Edward Mestanza reciba la sanción ejemplar. Informó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) les han brindado atención psicológica y legal.

“Esperamos que esto siga porque vamos a ir hasta el final, porque lo que ha hecho esta persona es algo imperdonable”, refirió para RPP Noticias.

- El caso -

Según la acusación, el sujeto interceptó a la adolescente de 17 años dentro de un bus de la ruta B del Metropolitano en el tramo desde la estación UNI hasta Tomás Valle, informó RPP Noticias. Letsy Rodríguez, una ciudadana venezolana auxilió a la menor.

“En un momento pensé que se conocían, pero luego me doy cuenta que la chica estaba incómoda, tiene ganas de llorar y empieza a temblar, sus manos empiezan a temblar. Es ahí cuando la miro, ella me ve y me agarra de la mano y me dice: ‘ayúdame, él me está tocando’. Incluso ella se mueve la primera vez que la toca, él la sigue”, declaró.

Según el citado medio, Mestanza Tejada intentó escapar, pero fue reducido por pasajeros y personal del Metropolitano. El hombre permaneció retenido hasta que llegaron agentes de la comisaría de Independencia donde fue trasladado.

La hermana de la menor también llegó hasta la sede policial y relató que su hija se encontraba afectada por el hecho. “Está que llora, llora y no se puede calmar”, contó.