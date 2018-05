El posible incremento de las tarifas del Metropolitano ha generado manifestaciones de rechazo. Usuarios del sistema de transporte critican la posible alza y señalan que el servicio no mejora. A las colas y demoras, se suman las condiciones en los viajes, buses colapsados y sin aire acondicionado. Además, a través de redes sociales, colectivos ciudadanos convocaron a una marcha contra el alza del pasaje para este sábado a las 5 p.m.

Usuarios pueden llegar a esperar hasta 40 minutos para subir a un bus medianamente vacío en hora punta. Por las noches, desde las 10:00 p.m., la falta se buses obligó, hace unos días, a que usuarios tomaran las vías como protesta.

En comunicación con El Comercio, uno de los colectivos informó que los puntos de concentración serán algunas estaciones del Metropolitano y la plaza San Martín.

“A pesar de que varios usuarios del Metropolitano no soportan la indignación por el mal servicio, la falta de buses, pretenden subir los pasajes”, señalan en la convocatoria.

—Mesa de diálogo—

El alza de las tarifas se revisará este viernes en una reunión en la que estarán presentes funcionarios de Pro Transporte, en representación de la Municipalidad de Lima, y los cuatro operadores del servicio.

En declaraciones a “Perú21”, José Luis Díaz, gerente de Lima Bus Internacional, señaló que el giro principal de la reunión será la actualización de los costos en general.

“Podría significar el alza del pasaje, pero aún hay algunas variables que pueden evitar que el impacto se traslade a la tarifa […]. Los costos son materia de discusión punto por punto y esperamos ver la propuesta de la municipalidad”, dijo Díaz.

El vocero de Protransporte, Raúl Fernández, remarcó que no existen elementos ni criterios técnicos que justifiquen el alza de pasajes en el Metropolitano, ya que los indicadores utilizados para calcular el precio hoy se encuentran desactualizados y ya no son publicados por las autoridades gubernamentales.



El funcionario detalló que, en la reunión que tendrá este viernes con las empresas operadoras del Metropolitano, se presentará una propuesta técnica que permita evitar el alza de tarifas y así no afectar a los usuarios.