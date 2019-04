Fiscalía abre investigación a Luis Davelouis por violencia psicológica contra ex pareja

La fiscalía abrió investigación fiscal, por 30 días, al periodista Luis Davelouis Lengua por el presunto delito de violencia psicológica en contra de su expareja, Marissa Chiappe. Ella, a través de Twitter,



El Ministerio Público informó que el caso estará a cargo de la fiscal Sofía Herrera Pérez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia Contra LaMujer de Lima. Esta ya dispuso recabar las declaraciones de las partes, realización de pericias psicológicas, entre otras acciones orientadas a esclarecer el caso.

La fiscal Sofía Herrera Pérez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en #ViolenciaContraLaMujer de #Lima, dispuso recabar las declaraciones de las partes, realización de pericias psicológicas, entre otras acciones orientadas a esclarecer el caso. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 10 de abril de 2019

El pasado domingo, la periodista Marissa Chiappe reveló a través de las redes sociales los episodios de maltrato físico y psicológico que vivió una ex pareja, a quien no quiso identificar. Incluso, remarcó que no interpondrá ninguna denuncia judicial porque, si bien considera que los hechos son reales, no tendría cómo probarlos.

Aun así, el Ministerio Público ha abierto investigación de oficio luego de que Luis Davelouis diera una entrevista radial y negara las imputaciones.



