Ministerio Público abre investigación preliminar contra Tony Rosado

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra el cantante Vícto Agustín Rosado Adanaque, más conocido como Tony Rosado, por ser presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.

La Fiscalía indicó que la decisión fue adoptada por el 4º Despacho de la 3º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que dispuso la realización de diversas diligencias orientas a esclarecer el caso.

Tony Rosado durante una entrevista televisiva "justificó" los feminicidios en el Perú y negó que las letras de sus canciones hagan apología a este delito.

"No incentivan nada. Si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque no le hace caso. No quiere volver con él, entonces él la mata", señaló el cantante en una entrevista al programa 'Magaly TV La Firme'.

Por tal razón, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió que la Fiscalía le abra investigación por apología a la agresión contra la mujer.

#Urgente | El Ministerio Público dispuso abrir 60 días de #InvestigaciónPreliminar en contra de Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido artísticamente como 'Tony Rosado', como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres. pic.twitter.com/XQk5MImfH8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 12 de julio de 2019

Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo de enero a mayo del 2019 se han registrado 64 feminicidios y 172 tentativas. De la cifra de víctimas mortales, el 25% fue acuchillada y el 28% golpeada hasta la muerte o baleada. Además, el 44% de los feminicidas fue el esposo, conviviente o su pareja sentimental.



¿Qué es el feminicidio?

Es la muerte de las mujeres por su condición de tal, en contexto de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que confiere autoridad a la persona agresora; y en cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con la persona agresora, según detalla el MIMP. Las tentativas ocurren cuando las mujeres fueron atacadas por los motivos antes mencionados pero lograron sobrevivir.



Desde el 2009 hasta mayo de este año, se han acumulado 375 feminicidios en el país.



Este delito se sanciona con una pena no menor de 15 años y no menor de 25 años de prisión si la víctima era menor de edad, se encontraba en gestación o fue sometida previamente a violación sexual, entre otros agravantes. La pena es de cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes, según precisa el artículo 108°-B del Código Penal Peruano.

—Líneas de ayuda—

El MIMO cuenta con un servicio gratuito para atender a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. Se trata la Línea 100 (marca el 100 desde cualquier teléfono público o celular) y funciona las 24 horas.



​En tanto, el Ministerio del Interior tiene a disposición de la población la línea de ayuda gratuita 1818, la cual sirve como canal de ayuda para las mujeres que no han recibido una atención especializada en comisarías. La línea opera desde la sede central del citado ministerio y atiende las 24 horas del día, durante todo el año.