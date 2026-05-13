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Policía investigado por muerte de ‘Trvko’ se reincorpora en medio de proceso fiscal de 120 días. (Foto: Captura/América Noticias)
Policía investigado por muerte de ‘Trvko’ se reincorpora en medio de proceso fiscal de 120 días. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Michael Magallanes Gaviria, solicitando 10 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’, durante la movilización social del pasado 15 de octubre.

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