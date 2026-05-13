El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Michael Magallanes Gaviria, solicitando 10 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’, durante la movilización social del pasado 15 de octubre.

Fue el Estudio Arbizu & Gamarra, encargado de la defensa de la familia del fallecido, indicó que, de acuerdo con la acusación fiscal, durante la protesta Magallanes Gaviria realizó el disparo que causó la muerte de Mauricio Ruiz.

Luis Magallanes volverá a la PNP mientras afronta investigación por disparo mortal en Plaza Francia. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con los abogados, según la tesis fiscal, se evidencia un uso desproporcionado e ilegal de la fuerza, esto basado en pericias forenses, necropsia y registros audiovisuales.

Asimismo, “la calificación adoptada por la Fiscalía Común no modifica la gravedad institucional del caso ni la necesidad de examinarlo bajo estándares reforzados de protección de derechos fundamentales”.

“Reiteramos nuestra postura de que los hechos debieron ser investigados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, atendiendo a que la muerte se produjo en el contexto de una protesta social y en circunstancias vinculadas al ejercicio de la fuerza estatal”, apuntaron en sus redes sociales.

¿Qué pasó en la marcha del 15 de octubre de 2025?

La marcha nacional del 15 de octubre de 2025 en Perú, convocada en el contexto de la crisis política y la inseguridad ciudadana contra el gobierno del presidente José Jerí, resultó con una persona fallecida y más de 100 heridos, principalmente en el Centro de Lima.