Resumen
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El Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Michael Magallanes Gaviria, solicitando 10 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz ‘Trvko’, durante la movilización social del pasado 15 de octubre.
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