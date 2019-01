Reabren investigación a adolescente acusado de violar a una estadounidense

El 20 de noviembre del 2018, la 14 Fiscalía Provincial de Familia archivó la investigación que se seguía a un adolescente, de 17 años, por supuestamente haber violado sexualmente a una estadounidense, de 15 años, que había venido a Perú a raíz de un intercambio estudiantil por un convenio entre su centro de estudios, en Estados Unidos, y el colegio Markham. Su objetivo, según ha sostenido la menor, era conocer la cultura peruana y mejorar su aprendizaje del idioma español.



El 13 de julio del 2018, de acuerdo a su denuncia, ella fue violada cuando estaba en una fiesta en la casa de uno de los estudiantes del colegio, en Miraflores. Según su testimonio, esto sucedió luego de que tomara dos sorbos de pisco. Once días después le contó a su mamá lo sucedido cuando vino a Lima a recogerla y, de paso, viajar juntas a Cusco. Ambas interrumpieron el viaje y acudieron a la comisaría de Miraflores, el 29 de julio a poner la denuncia.

► Miraflores: presentarán recurso para reabrir caso por presunta violación a menor extranjera

► Miraflores: colegio Markham se pronuncia por denuncia de violación



En su momento, los abogados del adolescente acusado indicaron, a través de un comunicado, que “no dudamos que esta falsa denuncia será archivada por la cantidad de pruebas de la inocencia que ya se vienen presentando”. Además, que el certificado médico legal practicado a la menor el 29 de julio “claramente da cuenta que no ha sido violada y carece de lesiones”.

En noviembre, la fiscal Lourdes Morales archivó la denuncia contra el adolescente estudiante del colegio Markham. Para la magistrada, la menor no fue violada porque “en ningún momento ha manifestado haber sido objeto de violencia física” por parte del estudiante, y no presentó lesiones. Además, según la fiscal, no se corroboró que el muchacho le haya dado alguna sustancia tóxica para doparla.

Ante esa decisión, el abogado de la estadounidense, Sandro Monteblanco, presentó un recurso de queja por el archivamiento del caso y, tras una evaluación del expediente, la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima dispuso que se reabra el caso y se formalice denuncia contra el menor por violación sexual de persona puesta en imposibilidad de resistir.

-¿Qué se tomó en cuenta?-

Para la Segunda Fiscalía Superior de Familia, “el análisis lógico debe centrarse en determinar si el denunciado colocó a la agraviada en un estado de imposibilidad para resistir con el propósito de realizar el acto sexual que se imputa colocando alguna sustancia en la bebida que ella ingirió el día de los hechos”.

A la menor le realizaron los análisis toxicológicos once días después de que ocurrieron los hechos. Los resultados fueron negativos. Para esta fiscalía superior, la pericia toxicológica “no resulta útil para descartar de plano la posibilidad que la agraviada haya consumido alguna sustancia tóxica que la pusiera en condiciones de imposibilidad de resistir la agresión sexual”. La fiscalía resalta que el caso no se enmarca dentro del uso de la violencia sino en el uso de alguna sustancia extraña para consumar la violación.

- ¿Qué viene ahora? -

El Comercio intentó comunicarse con los padres del denunciado, pero no obtuvimos respuesta. Según fuentes del Ministerio Público, una vez formalizada la denuncia el caso pasaría al Quinto Juzgado de Familia.

La norma aplicable a este caso es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Según dicha norma, la violación de una persona en imposibilidad de resistir se sanciona hasta con 6 años de internamiento. Quienes reciben sanciones bajo esta norma, son internados en centros de rehabilitación juvenil. Si el infractor cumple la mayoría de edad mientras cumple el internamiento, debe pasar a un establecimiento penitenciario para cumplir el resto de su pena.