Mujer que prestó vientre de alquiler: "Nadie me obligó, yo quería que sean felices"

La mujer que llevó el embarazo de los mellizos de los ciudadanos chilenos, Jorge Tovar Pérez (48) y Rosario Madueño Atalaya (46), aseguró que prestó su vientre para ayudar a la pareja de esposos. Asimismo, enfatizó que lo hizo por voluntad propia y considera que no es justa la medida judicial contra ambos.



“Me siento muy triste. Conozco a los señores Rosario y Jorge, y he visto cuánto han luchado para tener a sus bebés. He vivido su dolor”, dijo en ATV Noticias.



“Nadie me ha obligado, lo hice porque soy madre y sé la felicidad que uno siente por ser mamá. Quería que sean felices, que disfruten de sus bebés. Ahora están separados y eso es lo que más me duele. Tanta ilusión para tener a sus bebés y ahora están separados, no es justo, sé que ellos están sufriendo mucho. No es justo lo que les han hecho”, agregó.

En ese sentido, reconoció que fue una colaboradora para ellos y que desde el inicio del embarazo, ellos siempre se han mostrado felices. “Cuando hablábamos, me preguntaban cómo iba en embarazo y ellos se emocionaban”, narró.

-Prueba de ADN-

​Esta viernes se conoció el resultado de las pruebas de ADN a los mellizos nacidos por vientre de alquiler, o vientre subrogado.



ATV confirmó que la prueba dio positivo y con esto, según los abogados de la pareja de esposos chilenos, se descartaría el delito de trata de personas en la modalidad de compra de niños.

El martes 4 de setiembre, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penintenciario (INPE) informaron que la ciudadana chilena Rosario Madueño Atalaya (46) fue recluida en el penal Ancón II y su esposo, Jorge Tovar Pérez (48), en el penal del Callao.

