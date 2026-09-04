Pierre Panduro Verástegui, alias “El Italiano”, fue condenado a 35 años de prisión por ser el autor material de los disparos contra el bus de la agrupación Armonía 10, ataque ocurrido en marzo de 2025 y que provocó la muerte del cantante Paul Flores, conocido como “El Ruso”.
La sentencia fue dictada por los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, quienes encontraron a Panduro Verástegui responsable de los disparos que acabaron con la vida del artista.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena de 35 años de prisión impuesta a Panduro Verástegui culminará en mayo de 2060.
Cuatro implicados recibieron penas de entre 15 y 16 años
El tribunal también impuso penas de prisión contra otros cuatro implicados en el crimen.
Ángelo Piero Velásquez Moreno y Mariano Altamirano Ramos fueron condenados a 16 años de prisión cada uno.
Asimismo, Jesús Acosta Jaramillo y Jorge Roy Reyes Miranda recibieron una condena de 15 años de prisión cada uno.
Según las penas establecidas por el tribunal, los cuatro implicados recuperarían su libertad entre 2040 y 2041, dependiendo del cómputo correspondiente a cada condena.
Ataque contra bus de Armonía 10
El crimen ocurrió en marzo de 2025, cuando el bus de Armonía 10 fue atacado a balazos. Como consecuencia del ataque, Paul Flores perdió la vida.
Durante el proceso judicial se determinó la responsabilidad de Pierre Panduro Verástegui como autor material de los disparos que provocaron la muerte del cantante.
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