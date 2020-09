Conforme a los criterios de Saber más

Pedro David Pérez Miranda lleva más de dos décadas siendo conocido como ‘Peter Ferrari’, apodo que surgió en los años 90 por los lujosos autos que ostentaba. Ese es el mismo tiempo que tiene vinculado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la minería ilegal. Esta tarde su esposa confirmó su deceso (en declaraciones a RPP) tras estar internado en un hospital durante un mes. En la primera semana de junio, luego de pasar 41 meses en prisión preventiva, más de la mitad a 4.300 metros sobre el nivel del mar en el penal de Cochamarca (Pasco), había salido en libertad sin que la fiscalía haya interpuesto todavía la acusación formal en su contra.

La investigación sobre el oro de 'Peter Ferrari’ se inició en el año 2013. Para ese entonces ya había pasado 4 años en prisión, entre 1999 y el 2003, por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos; sin embargo, en el 2013 la fiscalía logró calcular que en solo un año había exportado más de 14 toneladas de oro por un monto de US$636 millones, a través de cuatro de sus empresas. El metal, que se sospecha viene de la minería ilegal de regiones como Madre de Dios, fue a parar a tres compañías de Estados Unidos. Precisamente, ese país ha solicitado la extradición de Pedro Miranda a solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida, que considera su caso como uno de los más grandes de lavado de dinero en el estado.

Con esos antecedentes, ¿por qué salió libre?

-PRISIÓN VENCIDA-

Para entender la liberación de ‘Peter Ferrari’, ocurrida el viernes 5 de junio de 2020, hay que regresar a julio del año 2019. El martes 2 de ese mes, se venció la ampliación de la prisión preventiva interpuesta en su contra por el juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a solicitud del fiscal Lizardo Pantoja. El juez había ordenado primero 18 meses y luego 12 adicionales para la investigación por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Oro incautado a 'Peter Ferrari' en el año 2018. (Difusión)

Días antes de llegar al 2 de julio, el Ministerio Público solicitó el no computo de plazo de prisión preventiva alegando que el investigado había incurrido en “dilaciones maliciosas” para frustrar las diligencias y los tiempos del proceso, como el constante cambio de abogados o negativas para declarar. Por ese tiempo perdido solicitaba 180 días adicionales. El pedido fue aceptado por el magistrado y la defensa de Pérez Miranda apeló.

La apelación llegó hasta el 20 de setiembre de 2019, día en que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado revocó la última decisión de Concepción Carhuancho y otorgó solo 8 días adicionales. Es decir, para ese momento la prisión preventiva había vencido un mes y medio antes. La sala, integrada por los jueces Porfiria Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla, ordenó su libertad bajo comparecencia.

Pero ese día no salió ni en los 9 meses siguientes.

Peter Ferrari

-LA CUESTIÓN DE LOS GRILLETES-

El Comercio accedió a la resolución N° 10 de la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado que ordena la salida de ‘Peter Ferrari’. Esta discute la pertinencia de la vigilancia electrónica (grilletes electrónicos) que el juez Concepción Carhuancho dispuso para él, el 25 de setiembre de 2019. El fondo de la denuncia ni la culpabilidad o inocencia de ‘Peter Ferrari’ fueron analizados.

“Le habían dado libertad, pero cinco días después el juez le impuso grilletes electrónicos y lo dejó en calidad de custodiado en el penal de Cochamarca. Nunca en mi experiencia he visto una situación de tal naturaleza. Su prisión preventiva había vencido, ya no podía ordenarle grilletes, pero lo hizo”, sostiene Carlos Enrique Ríos Huamán, abogado de Pedro Pérez Miranda. La sala le dio la razón.

Captura de los argumentos de la sala que ordenó su liberación luego de 41 meses preso.

De acuerdo con la resolución, el colegiado determinó que no aplicaba el uso de grillete electrónico porque fue ordenado “al haberse cumplido el plazo ordinario y prolongado de la prisión preventiva el 2 de julio de 2019 […] De lo contrario sería desconocer principios como el de legalidad procesal y una clara infracción al orden jurídico”.

La sala enfatiza en que el uso de grilletes para procesados es una alternativa a la prisión preventiva o su variación, la cual solo puede ser solicitada dentro del plazo de la misma. “La variabilidad no puede operar respecto de la medida de vigilancia electrónica, dictada fuera del plazo previsto para la prisión preventiva, pues solo será dentro de este marco temporal”, indica el documento.

Considerando de la resolución judicial que dispone su libertad.

Por ello, ordenaron al juez Concepción Carhuancho a ejecutar la libertad con las siguientes restricciones:

Vigilancia a cargo de la Policía Nacional del Perú bajo la dirección de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de dominio

Presentarse ante el juzgado de investigación preparatoria competente cada 15 días para informar y justificar sus actividades, así como registrarse biométricamente en la sede designada para ello

Prohibición de ausentarse de la localidad en que reside

Prohibición de comunicarse con los demás involucrados en el caso

Acudir a las sedes fiscal y judicial cuando sea convocado

Pagar una caución de 100 mil soles

-¿QUÉ SIGUE?-

‘Peter Ferrari’ volvió a Lima el último viernes, y desde entonces se hospeda en un hotel donde cumplirá 14 días de aislamiento por riesgo de contagio de COVID-19. “Se pagó la caución y está pasando cuarentena. El año pasado incautaron su domicilio de forma abusiva. Ahora se va a ubicar un nuevo domicilio que comunicaremos al juez para que se cumpla la vigilancia policial”, dijo su abogado a este Diario.

Adelanta que tomarán acciones para evitar que se insista en el grillete electrónico. Por este caso habían presentado un hábeas corpus ante del Tribunal Constitucional, que ahora variarían por un hábeas corpus reparador.

El Comercio solicitó una entrevista con el fiscal del caso Lizardo Pantoja, pero informó que no declarará sobre el tema.

Mientras tanto, el caso que tiene más de siete años sigue sin acusación formal de parte de la fiscalía. Estados Unidos lo quiere en su país y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aceptó el año pasado extraditarlo cuando concluya el proceso y cumpla condena en el Perú.

‘Peter Ferrari’ ha declarado a dos medios de televisión tras salir de prisión y en ambos reitera que es inocente y no ha hecho nada ilegal. El abogado agrega que la fiscalía no lo puede investigar infinitamente sin la formalización de la denuncia penal. “Se supone que deberían tener algo luego de tanto tiempo. Los envíos de oro no salieron por la puerta falsa sino por aeropuertos, por aduanas, pasando todos los controles y formalidades que exigían las normas de esa fecha”, insiste.

Lo cierto es que después de decenas de allanamientos de casas en varios distritos de Lima, incautaciones de vehículos lujosos, hallazgos de lingotes de oro y hasta un documental de Netflix que lo coloca entre las cabezas de una red que usa el oro extraído de forma ilegal como instrumento de lavado de dinero para el narcotráfico en Estados Unidos, el caso ‘Peter Ferrari’ no tiene cuándo terminar. Tampoco la tragedia ambiental y social que el negocio del oro ilegal causa en la selva peruana.

Aclaración: Esta nota se publicó originalmente el 10 de junio del 2020. Se actualizó el 26 de septiembre tras la muerte de 'Peter' Ferrari.