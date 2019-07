‘Peter Ferrari’ quedaría libre en diciembre

La policía bautizó a Pedro Pérez Miranda con el alias de ‘Peter Ferrari’, en los años 90, cuando se le acusaba de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la exportación del oro ilegal. ‘Peter’ por su primer nombre y ‘Ferrari’ por los carros que ostentaba.



En 1999 fue encarcelado y puesto en libertad cuatro años después. No tardó mucho tiempo para que volviera al negocio de la exportación de oro ilegal, según el Ministerio Público, y puesto tras las rejas otra vez, en el 2017. ‘Ferrari’ pasa sus días ahora en el gélido penal de Cochamarca, en Pasco.

► Peter Ferrari y uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década

► ‘Peter Ferrari’: el caso del 'capo del oro' que inició en los 90 y sigue hasta hoy



Se calcula que, entre el 2012 y 2013, el ‘Rey del oro ilegal’, como también se le conoce, exportó 13 toneladas de oro a Estados Unidos por un valor de US$ 630 millones. “A ese monto hay que sumarle el valor de sus bienes como casas y vehículos para conocer el total de su fortuna. Este es el caso más grande de tráfico de oro ilegal, es complejo y demanda de mucho esfuerzo investigarlo”, resalta una fuente de la Fiscalía contra el Lavado de Activos.

Su vínculo con el oro era de tal magnitud que hay una imagen en la que su nieto juega con los lingotes como si se tratara de carritos.

‘Peter Ferrari’ acumuló una fortuna durante años tras exportar 13 toneladas de oro a Estados Unidos de manera ilegal y por lo que es investigado. (Foto: GEC / Archivo)

Las 13 toneladas de oro, extraídas presuntamente de la minería ilegal, fueron a parar a tres compañías estadounidenses, según las fuentes consultadas que investigan la red que Pedro encabezaría. Los representantes de estas empresas habrían colaborado con la justicia de EE.UU. que también investiga a este personaje. Pese a esos indicios, hasta la fecha el Ministerio Público no lo acusa formalmente y el caso se alarga.

–Las jugadas de ‘Peter’ –

‘Peter Ferrari’ sería excarcelado el 29 de diciembre de este año, según una resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado.

El 3 de enero del 2017, el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva, que se le amplió por 12 meses más, es decir 30 meses estuvo recluido en una cárcel. De acuerdo al cálculo, debió haber salido de prisión el 2 de julio de este año, pero volvieron a extender su período de reclusión por 180 días más (seis meses), esta vez por haber dilatado “maliciosamente” la investigación. Los seis meses vencen el 29 de diciembre.

Según el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho, que decidió ampliar por 180 días la reclusión, el procesado “habría cambiado de abogados para dilatar en 27 días el proceso penal y frustrar las diligencias”.

También “habría efectuado pedidos carentes de fundamento, hasta en seis oportunidades, provocando que el caso se dilate hasta en 55 días”. Además, él y su abogado “habrían frustrado diligencias como toma de declaraciones del investigado y toma de muestra de voz”.

A eso se suma que ‘Ferrari’ habría buscado acogerse a la colaboración eficaz con el único objetivo de alargar la indagación. “Una dilación maliciosa de 78 días en el proceso reservado de colaboración eficaz, debido a que el investigado en las entrevistas habría dado respuestas genéricas y condicionadas a que se le varíe su situación jurídica”, dice el fallo del juez.

Su vida llena de lujos en los 90 hizo que la Policía Nacional lo conociera por el alias 'Peter Ferrari'. (Foto: GEC / Archivo)

Hasta la fecha el Ministerio Público no lo acusa formalmente y el caso se dilata. En diciembre, ‘Ferrari’ cumplirá 36 meses preso. Ante su excarcelación, el Ministerio Público podría solicitar al Poder Judicial que afronte su proceso con arresto domiciliario. Fuentes de la fiscalía indicaron que evalúan pedir al Poder Judicial que se le coloque un grillete electrónico.

Desde que la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, a cargo del fiscal Lizandro Pantoja, empezó la indagación de este caso pidió aumento de recursos que no habrían sido cubiertos en su totalidad, según pudo averiguar este Diario.

“Hacen falta softwares especializados en bases de datos. Hay 200 mil folios que esperan ser analizados y eso no se hace en un mes. Hay documentos que aún están lacrados, la información es abundante, no hay apoyo de las entidades del Estado y de los bancos en remitir información del investigado. A eso se suma la falta de personal especializado. Estamos trabajando a tiempo completo con el apoyo de la policía, pero no basta”, resalta una fuente del Ministerio Público. 

'Peter Ferrari' ha sido detenido hasta en dos oportunidades. En el 2017 se le dio prisión preventiva y pasa sus días en el penal de Cochamarca. (Foto: GEC / Archivo)

- Con proceso en Estados Unidos -

Al ‘Rey del oro ilegal’ también le espera un proceso de extradición. No hay que olvidar que en junio del 2018 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó el pedido del gobierno de Estados Unidos para extraditar a ‘Ferrari’. La Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida lo acusa de lavar millones de dólares en oro obtenido mediante actividades delictivas como la minería ilegal y narcotráfico.

La Sala Penal Permanente, presidia por el juez César San Martín, ordenó remitir el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia. También determinó que sea extraditado cuando culmine el proceso penal que mantienen en nuestro país por el delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. En Perú, podría ser condenado a más de 20 años de cárcel. Esperemos que para ese entonces no esté prófugo de la justicia.