Piden prisión preventiva para policías de tránsito acusados de cobrar cupos a taxistas

El segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los policías de tránsito acusados de cobrar cupos a taxistas informales en Los Olivos.



Se trata de 6 agentes de la Unidad de Tránsito de Lima Norte y un civil, quienes fueron detenidos la semana pasada por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y otros. Entre los detenidos está el comandante Fortunato Ñope Pajuelo, jefe de la mencionada dependencia policial que tenía competencia en los distritos de Los Olivos, Puente Piedra, Ancón, Comas, Carabayllo y Ventanilla.

La audiencia estaba programa para realizarse esta tarde, pero fue suspendida para mañana en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

El viernes 11 de enero, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción de Lima allanó las oficinas de la sede policial de tránsito de Lima Norte en marco de una investigación contra una organización criminal dedicada presuntamente al cobro ilegal a los taxistas que ofrecen servicio de colectivo en paraderos informales como ‘La 50’, ‘Puente de la 50’, ‘Fox de Pro’, ‘Primera de Pro’, ‘Belaunde’, y otros.

Los detenidos, además de Ñope Pajuelo, fueron identificados como José Carlos López Sisniegas, Pedro Jesús Melgar, Pablo Enrique Nicho Galindo, Hugo Sanchez Terrones, Welser Tenorio Perez y Wilson Alexander Zea Sernaque.

Según la investigación, cada chofer pagaba a diario entre S/10 y S/15 al encargado de la asociación informal. Luego esta persona entregaba a los policías una suma de dinero mensual o semanal, según lo acordado.



Se estima que un policía podía cobrar hasta S/2 mil mensuales por no hacer operaciones en los paraderos informales y no intervenir a los choferes que pagaban los cupos. Por el contrario, a los conductores que no daban dinero o no formaban parte de esta red los multaban severamente. El fiscal Marco Antonio Carrasco Campos señaló que otra modalidad de esta organización era cobrar a los choferes a cambio de alterar sus papeletas de tránsito, de sanciones graves a leves.

Durante la intervención fueron incautados documentos y papeletas de tránsito vinculadas a la investigación que, según informó el representante del Ministerio Público, se inició hace ocho meses y abarcó acciones de inteligencia como seguimientos, levantamiento del secreto de las comunicaciones y declaraciones de testigos protegidos, entre otros.