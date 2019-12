El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asignó un abogado para que pueda asesorar legalmente a la joven que denunció haber sido víctima de violación sexual en el centro comercial Plaza Norte. El especialista en defensa de víctimas fue nombrado por la Dirección General de Defensa Pública.

De esta manera dicha cartera ministerial señaló que busca “salvaguardar el proceso y que este no se frustre en ninguna fase, lo que permitirá tener una resolución judicial oportuna”. Esto se realizó conforme a la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia también detalló que la Dirección Distrital de Lima Norte cuenta con un perito criminalístico, un médico y un psicólogo forense, personal que está a disposición de la víctima para fortalecer la estrategia de defensa. El servicio de asistencia esta destinado principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, como los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

- Trabas en proceso -

Un informe de este Diario muestra una serie de trabas en el proceso de investigación y retrasos. Según la joven de 19 años denunció el pasado martes 3 que, a través del Facebook, una adolescente de 16 años la captó a través de las redes sociales y la citó en el centro comercial. Ambas eran seguidoras de un grupo coreano.

La Policía Nacional no ha podido comprobar la identidad de dicha persona y no ha tenido acceso al celular de la denunciante. No se sabe si es mujer o un hombre que se hizo pasar por mujer. Según fuentes, tanto del Ministerio Público como de la Dependencia de Investigación Criminal de Independencia, el caso aún es materia de investigación y no pueden pronunciarse.