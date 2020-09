Las demandas no cesan contra la periodista Paola Ugaz, autora de diversas de diversas investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), una organización cuyo fundador, Luis Fernando Figari, y otros exmiembros fueron denunciados por presuntos delitos de abuso sexual, físico y psicológico. Ahora, el Poder Judicial tendrá que decidir si se inicia un nuevo proceso en su contra.

Esto, luego de que fuera denunciada en setiembre del 2019 por Luciano Revoredo Rojas, director del portal web LaAbeja.pe y excandidato al Congreso por Solidaridad Nacional, por el presunto delito de difamación agravada. Según indicó el denunciante en su querella, la periodista habría afirmado que el sitio en Internet que dirige era utilizado por el SVC “para difamarla y que mi persona inclusive habría llegado a injuriarla”.

Revoredo argumentó en ese documento que Ugaz habría cometido tal difamación en tres entrevistas diferentes. "Se ha producido una evidente lesión a mi derecho al honor, lo que me ha causado un daño que debe ser resarcido de manera proporcional”, dijo en la querella. Por esas razones, solicitó tres años de prisión preventiva para la periodista, además de 365 días multa y una reparación civil de S/200.000.

–"Ecosistema de desinformación"–

Ugaz fue notificada por el Poder Judicial el 31 de diciembre del año pasado; debido a la pandemia por el COVID-19, la audiencia de presentación de cargos se realizó recién el lunes último. El caso recayó en el Noveno Juzgado Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el magistrado Rómulo Chira Cabezas.

En la audiencia participó la defensa de la periodista, representada por el abogado Carlos Rivera; y del denunciante, por Mario Camacho Perla. Tras escuchar las dos posturas, el juez Chira Cabezas tendrá que decidir si los argumentos son suficientes para que se admita la demanda y se inicie un nuevo proceso judicial contra Ugaz.

“Para mí no hay coincidencias. Esto empezó justo en la época en que nos demandó el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, a mí y a Pedro Salinas [ambos coautores del libro ‘Mitad Monjes, Mitad Soldados’ sobre el SVC]. Así empezaron estos ataques, pero no solo en LaAbeja.pe; para mí este es un ecosistema de desinformación; todos se coordinan entre sí porque repiten las mismas falsedades. Todo este año, en plena época de pandemia, he aparecido en cinco portadas: en tres del diario La Razón y en dos de Expreso”, explicó Ugaz a El Comercio.

Según refirió, en estos espacios se le han atribuido “situaciones insólitas”. “Me acusan de comercializar uranio y plutonio en Piura junto a la familia Vargas Llosa. También de lavado de activos, pero sin ninguna prueba, con chats escritos en Microsoft Word [...] Ahora todo depende del juez Chira. Creo que hemos dejado claro que el portal LaAbeja.pe y estas publicaciones no solo no hacen periodismo, sino que buscan denigrar y acabar con la reputación. No buscan elevar el debate nacional”, dijo la periodista.

Este Diario buscó a Camacho Perla, abogado de Revoredo, pero evitó pronunciarse sobre el caso y participar en la nota.

