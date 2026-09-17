El Poder Judicial suspendió hoy 17 de setiembre por tercera vez la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres y otros integrantes de Los Pulpos en Trujillo. El juez Eduardo Medina adoptó la medida porque el abogado de un reciente capturado no pudo hablar a tiempo con su cliente.

El abogado César Urbina solicitó un tiempo prudencial para comunicarse con su patrocinado Joyce Bereche Maco tras su reciente traslado a Trujillo. La fiscal Andrea Lavado explicó que el mal clima dificultó el viaje del detenido y su defensa desde Lima hacia Trujillo.

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La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada ha pedido 36 meses de prisión preventiva para los miembros de Los Pulpos involucrados en la masacre del 30 de agosto. Los investigadores atribuyen a la cúpula delictiva la planificación del rapto del empresario Jenss Lara y la ejecución de sus cuatro acompañantes.

El juez Eduardo Medina manifestó su malestar por la interrupción recurrente de las sesiones virtuales del proceso. “Resulta atendible el pedido de la defensa. Me preocupa porque es la tercera suspensión de audiencia, pero no son por situaciones atribuibles al juzgado, son situaciones externas”, afirmó en la audiencia virtual.

El titular del juzgado añadió que espera que la postergación responda a motivos climáticos “y que no sea por situaciones que la Policía Nacional del Perú no ha desarrollado correctamente”. La autoridad judicial programó la reanudación del debate para el viernes 18 de setiembre a las 8 a.m. en una jornada continuada hasta las 10 p.m.

La judicatura busca evaluar los elementos de convicción acumulados en el expediente antes de dictar la medida cautelar contra los acusados. El tribunal prevé escuchar las exposiciones de la fiscalía y los alegatos finales de los abogados defensores durante las dos sesiones programadas.

Captura en Yurimaguas por caso de secuestro en Trujillo

La sesión judicial del miércoles 16 de setiembre también quedó frustrada por la captura de Joyce Bereche Maco en la ciudad de Yurimaguas. Las fuerzas del orden ubicaron al sospechoso de 26 años en la región Loreto durante un operativo coordinado entre equipos de inteligencia.

El Ministerio Público atribuye al recién intervenido la propiedad de la camioneta Toyota Hilux empleada por los falsos policías durante la emboscada. La investigación fiscal sostiene además que el sujeto arrendó el inmueble de la urbanización Los Rosales donde la red mantuvo secuestrado a Jenss Lara.