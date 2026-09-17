Joyce Bereche, capturado este 16 de setiembre, fue motivo de una nueva suspensión de la audiencia de prisión preventiva. (Justicia TV)
Joyce Bereche, capturado este 16 de setiembre, fue motivo de una nueva suspensión de la audiencia de prisión preventiva. (Justicia TV)
Por Redacción EC

El Poder Judicial suspendió hoy 17 de setiembre por tercera vez la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres y otros integrantes de Los Pulpos en Trujillo. El juez Eduardo Medina adoptó la medida porque el abogado de un reciente capturado no pudo hablar a tiempo con su cliente.

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