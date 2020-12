Conforme a los criterios de Saber más

Luego de que este Diario publicara que el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón decidió, el pasado 14 de diciembre, incluir al procurador del Callao, Engie Herrera, en la investigación del Caso Aviación Policial, este último decidió responder a lo actuado por el representante del Ministerio Público. En diálogo con El Comercio, Herrera asegura que lo hecho por Alarcón fue en un acto ilegal.

El abogado del Estado hace referencia a la incautación de su computadora de trabajo, llevada a cabo el pasado lunes 12 de octubre. Herrera dice que el fiscal Alarcón estaba obligado a realizar la diligencia con una autorización judicial previa pero no lo hizo. El procurador afirma que solo por eso lo ejecutado carece de legalidad y motivo por el cual ha presentado una tutela de derechos para que un juzgado declare nulo lo hecho.

Herrera, además, cuenta que ha presentado una denuncia penal por abuso de autoridad pues, a su criterio, la incautación de su computadora responde a una represalia del fiscal contra su persona. “Es ilógico que yo, que defiendo los intereses del Estado, se me quiera involucrar en esto”, declaró Herrera.

El abogado del Estado asegura que la teoría del fiscal Alarcón para incluirlo en el caso no tiene fundamento porque no tiene vinculación con la carpeta del Caso Aviación Policial. “No conozco a nadie en ese caso”, dice.

El fiscal Alarcón tiene la hipótesis que detrás de las denuncias de Aquilino Guillén contra la investigación del Caso Aviación Policial está el procurador Herrera.

El sábado, este Diario informó que el fiscal anticorrupción incluyó en su investigación al procurador Herrera por los presuntos delitos de de tráfico de influencias en beneficio de una organización criminal, al considerar que este funcionario estaría direccionando denuncias, a través del ciudadano Aquilino Guillén, con el fin de lograr el archivo del caso.

Herrera dice que en la actualidad “no tiene nada que ver” con la investigación porque desistió “por transparencia” de seguir formando parte del proceso como procurador cuando el fiscal procedió a incautar su computadora en octubre.

La represalia contra él, dice el letrado, comenzó cuando presentó, en febrero de este año, un pedido de exclusión para apartar a Alarcón del Caso Finver del Callao, la investigación más grande de corrupción, según el procurador, de la gestión de Félix Moreno en el Gobierno Regional del Callao.

Su pedido, afirma Herrera, se basó en que el fiscal no incluyó en la investigación un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que le llegó en el 2018 y hablaba acerca de qué funcionarios presuntamente se habrían repartido ilegalmente S23/ millones del Fondo Municipal de Inversiones del Callao (Finver).

El Caso Aviación Policial es el único, de momento, que tiene a un general PNP en actividad en prisión preventiva. Se trata de Andrés Vildoso y se le investiga por una presunta compra irregular de mascarillas y otros productos por un valor de 2 millones de soles.

El procurador dice que en julio le dan la razón de la exclusión y es entonces que el fiscal inicia acciones contra él. Una de ellas, asegura, fue indagar sobre un uso indebido de la camioneta de la Procuraduría.

Se le preguntó al abogado del Estado sobre su vinculación con Aquilino Guillén y por qué denuncias que este ciudadano presentó, así como otros identificados como Gregory Paredes Saavedra y Luis Alberto Jara Hoyos, aparecen en su computadora de trabajo y con el usuario “abogado” como creador del archivo.

Herrera respondió que “Aquilino Guillen es un denunciante más” que llegan a su oficina y que es probable que no se haya reunido con él. Asegura no conocerlo más allá de ese vínculo y, además, recalca no conocer cómo Guillén terminó denunciando al fiscal Alarcón el pasado 6 de octubre.

“Estos ciudadanos presentan sus denuncias por mesa de partes. Lo que yo hago es investigar a partir de lo que han presentado pero para agilizar el trámite lo que hago es pedirles un usb y digitalizar sus denuncias en mi computadora”, asegura el procurador.

Por otro lado, el procurador sostiene que efectivamente informó a la fiscal superior Yanet Vizcarra sobre las denuncias y el informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que presentó contra el fiscal Alarcón. Esto último, al ser consultado sobre el usuario “Yanet Vizcarra” que también aparece en su computadora en escritos que ha presentado en el Ministerio Público.

Según Herrera, es una manera de dar cuenta sobre las acciones que realiza ante la fiscalía en el marco de los cuestionamientos que ha planteado contra Alarcón.