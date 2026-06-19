La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público denunció penalmente, ante el Ministerio Público, al líder etnocacerista Antauro Humala, el exministro Hernando Cevallos, la periodista Claudia Cisneros y otros seis dirigentes políticos y exfuncionarios del Estado, por presuntas acciones que vulneran la seguridad ciudadana.

De acuerdo al documento enviado al coronel PNP Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación Criminal (Divias) de la Policía Nacional del Perú, el procurador Moisés Vega De La Cruz puso en conocimiento que la denuncia formal fue tramitada mediante el Oficio N° 2333-2026-PGE-PPEDCOP, y derivada al Ministerio Público.

ROBERTO SÁNCHEZ Y ANTAURO HUMALA

Lista de denunciados por perturbación de la tranquilidad pública

La Procuraduría imputa a los denunciados el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública previsto en el artículo 315°-A del Código Penal. “Y demás ilícitos penales que se determinen durante la investigación, en agravio del Estado Peruano”, se lee en el oficio enviado al Divias.

La denuncia penal alcanza a un total de nueve personas asociadas a recientes convocatorias y movilizaciones sociales. Estos son:

Antauro Humala Tasso

Hernando Cevallos Flores

Claudia Consuelo Cisneros Méndez

César Hugo Tito Rojas

Lucio Ccallo Ccallata

Pavel Yábar Gonzales

Andrea Lia Valderrama Campos

Elizabeth Flores

Luz Del Carmen Bazalar Miranda

El exministro Hernando Cevallos responsabiliza al fujimorismo por crisis del sistema de salud. Foto: GEC

Denuncia se sustenta en informes de inteligencia

Según la Procuraduría la acusación penal se fundamenta de forma técnica en reportes y elementos de convicción de origen policial. Específicamente, el caso incorpora la información confidencial remitida por la DIVIAS PNP mediante los Oficios N.° 187-2026-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVIAS-OFAD y N.° 191-2026-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVIAS-OFAD, además de pesquisas autónomas del despacho del procurador.

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y la periodista Claudia cisneros. (Foto: @TatianaAstengoB)

El caso ya se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público tras ser ingresado formalmente a través del Sistema de Mesa de Partes Electrónica con el Registro N.° DEN-ENT-202602038. El expediente fue asignado al Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María, correspondiente al Distrito Fiscal de Lima, ente que iniciará las investigaciones preliminares de ley.