Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según la Procuraduría la acusación penal se fundamenta de forma técnica en reportes y elementos de convicción de origen policial. Foto: Fiscalía/composición GEC
Según la Procuraduría la acusación penal se fundamenta de forma técnica en reportes y elementos de convicción de origen policial. Foto: Fiscalía/composición GEC
Por Redacción EC

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público denunció penalmente, ante el Ministerio Público, al líder etnocacerista Antauro Humala, el exministro Hernando Cevallos, la periodista Claudia Cisneros y otros seis dirigentes políticos y exfuncionarios del Estado, por presuntas acciones que vulneran la seguridad ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: