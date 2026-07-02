La Fiscalía presentó testimonios directos de los efectivos afectados, que coincidieron con la posterior anulación de las sanciones impuestas por el propio sentenciado, debido a que el órgano de control interno determinó en su momento que carecían de sustento técnico y legal. Foto: composición GEC
La Fiscalía presentó testimonios directos de los efectivos afectados, que coincidieron con la posterior anulación de las sanciones impuestas por el propio sentenciado, debido a que el órgano de control interno determinó en su momento que carecían de sustento técnico y legal. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El exjefe del grupo táctico “Halcones” de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional de Juliaca, José Gutiérrez, fue condenado a seis años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

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