El exjefe del grupo táctico “Halcones” de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional de Juliaca, José Gutiérrez, fue condenado a seis años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Según la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, en noviembre del año 2019, Gutiérrez estableció un sistema de extorsión para cobrar cupos al personal subalterno que se encontraba desplegado bajo su comando operativo en la región altiplánica.

Ley aprobada excluye doble proceso judicial para militares y policías en justicia ordinaria. (Foto: Andina)

El Ministerio Público, a través del fiscal adjunto provincial Juan Elías Jamachi Cueva, determinó que Gutiérrez exigía a su personal, montos entre S/ 200 (mencionados bajo la jerga de “dos ferros”) y S/ 50 (denominados como “una mano”) a cambio de no tramitar reportes contra ellos de supuestas faltas o infracciones disciplinarias ante la Inspectoría General de la institución.

Para corroborar la acusación penal, la Fiscalía presentó testimonios directos de los efectivos afectados, que coincidieron con la posterior anulación de las sanciones impuestas por el propio sentenciado, debido a que el órgano de control interno determinó en su momento que carecían de sustento técnico y legal.

Gutiérrez estableció un sistema de extorsión para cobrar cupos al personal subalterno que se encontraba desplegado bajo su comando operativo en la región altiplánica. Foto: GEC

Poder Judicial dispuso inhabilitación

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo judicial fijó un periodo de seis meses de inhabilitación contra el exjefe policial para el ejercicio de cualquier función pública. Además, determinó el pago obligatorio de S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

Pese a que la sanción punitiva impuesta es de carácter efectivo, la judicatura dispuso la suspensión provisional de su ejecución inmediata, debido a que el condenado apeló la sentencia ante la Corte Superior.

Mientras que la sala evalúe y resuelva la apelación en segunda instancia, José Gutiérrez estará obligado a cumplir con restricciones de conducta dictadas por el juzgado de origen.