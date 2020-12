Conforme a los criterios de Saber más

El pasado 21 de diciembre, Nelly Evans cumplió 77 años. Los últimos 14 los sumó estando en libertad. El 10 de marzo del 2006, Evans dejó el penal de mujeres de Chorrillos luego de cumplir su condena, emitida por el fuero civil, de 15 años de cárcel por integrar una organización terrorista. Desde entonces, la ‘Monja’, como se le conocía, ha optado por una vida en total discreción. Sin embargo, este año su nombre ha vuelto a sonar pues se ha descubierto que ella ha sido una pieza fundamental para desentrañar uno de los mayores misterios no resueltos sobre Sendero Luminoso: el financiamiento que recibió del extranjero.

Este Diario publicó hoy la historia secreta de la cuenta que la senderista abrió en un banco en Suiza. Lo hizo el 20 de agosto de 1990 en el Banco Privée Edmond Rothschild con sede en Ginebra. Al 2017, esta cuenta, que se congeló una vez que la ‘Monja’ fue arrestada en enero de 1991, suma un total de US$906.457,79 (hoy se estima que superan el millón de dólares). Pero eso no es todo. La documentación financiera indica que Evans nombró como apoderada de los fondos a Elena Yparraguirre, la esposa de Abimael Guzmán y número dos de la agrupación terrorista.

Pero, ¿quién es Nelly Evans?

Nota del archivo de El Comercio de febrero de 1991, luego de que Evans fuera detenida por miembros del GEIN.

La ‘Monja’, de acuerdo a los expedientes judiciales, integró el aparato económico y logístico de Sendero Luminoso. Entre sus principales roles estaba el de captar apoyo económico y el de alquilar viviendas en zonas residenciales en Lima para esconder a los cabecillas terroristas. Para evitar suspicacias, presentaba su pasaporte británico a la hora de firmar contrato con los propietarios de los inmuebles. Se valía de su doble nacionalidad y su perfil de exreligiosa para proteger a la cúpula senderista.

Evans nació en Lima y es hija de hija de Stanley Evans Lembcke y Nelly Risco Bohl. Estudió en el colegio Villa María de Miraflores. Tiempo después, integró la Congregación de las Hermanas Siervas del Corazón Inmaculado de María. Su biografía dice que entre 1961 y 1967 se fue a Pensilvania (EE.UU.) para estudiar Teología, Pedagogía y Ciencias Sociales. En 1968, regresó al Perú y se dedicó a tareas sociales y educativas. Regresó a trabajar en el colegio Villa María y estudió, a la par, en la Pontificia Universidad Católica del Perú para ser profesora de Educación Secundaria, con una mención especial en Filosofía y Ciencias Sociales.

No se sabe con exactitud cuándo y a través de quién fue captada por Sendero Luminoso, pero sí que en la década del 70 se vinculó a este grupo terrorista mientras realizaba sus labores de pedagogía en distritos como Villa el Salvador. Además de ello, se sabe que Evans reclutó a su sobrina, la bailarina Maritza Garrido Lecca, conocida por haber escondido a Guzmán cuando fue detenido en septiembre de 1992 por los agentes del GEIN.

Nelly Evans cuando fue arrestada a inicios de 1991.

De acuerdo a las investigaciones del GEIN, la exreligiosa era considerada por los terroristas como el enlace con organismos de tendencia comunista en países de América Latina, Europa y Asia. Su llegada al interior del grupo terrorista fue de tal nivel que, con su arresto, se pudo llegar al video de Guzmán bailando con el Comité Central de Sendero Luminoso “Zorba el griego”, en un material audiovisual que permitió al GEIN y al país entero conocer los rostros de los principales senderistas. La detención de Evans abrió la puerta a los agentes para llegar a la cúpula de Sendero.

Evans es divorciada y en la actualidad no registra propiedades a su nombre. Pero cuando fue arrestada, el 31 de enero de 1991, se le encontraron chequeras y un registro de una cuenta bancaria en Suiza. De esto último, no se supo nada hasta el 2017, que las autoridades suizas alertaron a Perú sobre su existencia (la senderista había sido condenada en el 2006 por pertenecer a un grupo terrorista no por formar parte de su brazo financiero). Por entonces, se creía que la fuente de ingresos de Sendero provenía de los cobros en la ‘academia’ César Vallejo o de los cupos que cobraban al narcotráfico en el Alto Huallaga. La historia de la cuenta de Evans abre un nuevo capítulo luego de una espera de casi treinta años.

Las autoridades peruanas han iniciado un proceso de extinción de dominio para que el dinero que estaba a nombre de la exreligiosa en Suiza pasen a nombre del Estado Peruano.

Elena Yparraguirre, número dos de Sendero Luminoso, era la persona que tenía poder sobre la cuenta de Evans a poco meses de que fue creada.