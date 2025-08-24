El ‘mil nombres’: cómo Cárpena Llontop logró burlar al Reniec, cambiar de identidad y qué penas enfrentaría

Al día siguiente, nuestra fuente comenzó a buscar información sobre el misterioso sujeto, sin imaginar que se encontraría con un laberinto de identidades falsas, delitos y engaños.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El 13 de agosto, la División de Estafas de la PNP arrestó a Dwight Raffaello Cárpena Llontop, sindicándolo como miembro de la banda vinculada a un vehículo hallado en una cochera en Chilca. La camioneta de marca Honda y placa B7X180 había sido reportada como robada en el 2018. Al momento del hallazgo, sin embargo, el vehículo llevaba las matrículas ECD37A, pertenecientes a un vehículo de la embajada de Indonesia que había sido reportado como robado el mismo año.

Además de Cárpena Llontop (32) fueron detenidos Urbano Francisco Cárdenas (89) y Mónica Cárdenas Castro (55), quienes habrían custodiado el vehículo en Chilca.

Pero ese es apenas un corto capítulo dentro de la larga historia de este misterioso sujeto.

Esta camioneta de marca Honda y placa B7X180 había sido reportada como robada en el 2018. / ALLEN QUINTANA / EL COMERCIO

- Identidades múltiples -

Tras su captura, la PNP informó que Cárpena Llontop había adoptado cinco identidades distintas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió un comunicado aclarando que esto no era así, pero que sí se habían detectado múltiples intentos de sorprender a la autoridades mediante la presentación de documentación falsa en registros civiles municipales.

“Este es un caso bastante complejo. El señor tuvo un DNI desde que cumplió la mayoría de edad hasta el 2024 y luego adquirió otro DNI el año pasado cuando solicitó, en virtud de un mandato judicial, el cambio de identidad”, detalla a El Comercio el director de Registros Civiles de Reniec, Walter Córdova Crisanto.

El Registro Nacional explicó a este Diario que la verdadera identidad del sospechoso es Dwight Raffaello Cárpena Llontop, nacido el 7 de julio de 1993 en Chiclayo y con número de DNI 49094941.

“Posteriormente, en 1999 fue registrado en Arequipa con el nombre de Dwight Henry Raffaello Terán Llontop y con esa identidad vivió la mayor parte de su vida. Al alcanzar la mayoría de edad hizo un cambio pasándose a llamar Nicola Raffaello Terán Llontop (con el DNI 73901859)“, detalla Córdova. Para conseguir este cambio, el sospechoso habría recurrido incluso a la falsificación de la firma de la expresidenta de la Corte Suprema Elvia Barrios. Al conocerse esta información, la magistrada negó inmediatamente que la firma correspondiera a ella. Reniec corroboró esto mediante un análisis grafotécnico.

“Cambiar de identidad no es un delito en sí, hay un procedimiento para ello. Lo que sí constituye un delito, así se cometa una sola vez, es tratar de hacerlo con documentación falsa. Este se encuentra tipificado en el artículo 427 del Código Penal y puede sancionarse hasta con 10 años de pena privativa de libertad”, explica a El Comercio el abogado penalista, Ronny Santillán.

Con la identidad de Nicola Raffaello viajó a España, donde obtiene el pasaporte de número PAK603295 en el que mantiene sus prenombres pero cambia sus apellidos a Cárpena y Salcedo Llontop.

En España consiguió un pasaporte bajo la identidad de Nicola Raffaello Cárpena y Salcedo Llontop.

“Esa es una identidad que no hemos identificado aquí en el Perú. Sin embargo, luego regresa y el año pasado solicita nuevamente un cambio para volver a su nombre original de Dwight Raffaello Cárpena Llontop en virtud de otra sentencia judicial”, precisan desde Reniec.

En este último cambio, además, Cárpena habría recurrido nuevamente a otra sentencia judicial con firmas falsificadas. Pese a ello, consiguió no solo volver a cambiar su identidad sino obtener el DNI 49094941.

“Hay que mirar las cosas desde la perspectiva que hasta hace poco el registro civil, nacimiento, defunciones o matrimonios estaba a cargo de las municipalidades provinciales. No existía una interconexión entre la municipalidad de Chiclayo y la de Arequipa, por ejemplo. Lo que estamos haciendo desde hace algunos años es traer las actas de provincia y comenzar a condensarlas aquí, lo que nos permite realizar una depuración e identificar casos que requieren un análisis adicional”, señala Córdova.

- El inicio de la caída -

Durante su paso por Europa, Cárpena obtuvo un protagonismo inesperado. Tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de ese año, apareció en redes sociales y televisión internacional asegurando encontrarse en la zona de conflicto buscando repatriar a su hijo. Sin embargo, también sería durante su paso por el Viejo Continente cuando las alarmas se empezarían a encender.

"Él intentó cambiar el nombre de su hijo y para cambiarlo en España llevó un acta que tenía una anotación al reverso del acta, se consignaba una supuesta resolución judicial que cambiaba el nombre del niño, pero esta resolución judicial no existe en el acta original", detallan desde Reniec.

Esta alerta motivo al Registro Nacional para ampliar una revisión interna referida a Cárpena. “En la ley de procedimiento administrativo general te dice que debe prevalecer el principio de veracidad. Yo le debo creer al ciudadano lo que él me está declarando en la documentación que trae. No obstante, con el análisis de este caso, lo que hemos tenido que hacer es realizar un cambio de principio porque la misma ley también indica la necesidad de acreditar los hechos. Tomamos todos los expedientes relacionados a este señor para verificar la credibilidad de los hechos y hallamos diversos intentos de tratar de vulnerar la seguridad del sistema”, explica Córdova.

Según el funcionario, a la fecha no solo Cárpena ha cambiado de nombre. Su pequeño hijo cambió dos veces de nombre, se intentó una tercera modificación en España e incluso hubo un cuarto intento en Lambayeque. Además, su esposa de nacionalidad ucraniana utilizó un medio fraudulento para reclamar la ciudadanía peruana.

Pero ¿qué buscaba Cárpena Llontop con tantos cambios de identidad? "La razón para incurrir en este delito responde a múltiples factores, uno de ellos podría ser el intento de evasión de controles tanto administrativos como judiciales. No puedo decir que necesariamente se aplique a este caso, pero los casos que hemos visto indican que quienes realizan este tipo de conductas tienen como finalidad evadir la justicia o algún tipo de responsabilidad", comenta Santillán.

Ante este escenario, Reniec asegura haber presentado tres denuncias contra Cárpena entre el 2024 y el 2025; además, prepara, una cuarta denuncia por el último intento de cambio de nombre de su hijo. “El delito es contra la fe pública en la modalidad de falsificación de instrumentos públicos”, acota Córdova.

Actualmente, el DNI 73901859 figura como Cancelado en la Base de Datos de la Reniec, siendo el DNI 49094941 emitido el 14 de agosto del 2025 el único a nombre de Cárpena Llontop.

El 15 de agosto la fiscal provincial penal corporativa de Mala, Yovana del Carmen Gálvez Berrios, solicitó a la Dirincri el traslado de Cárpena y Cárdenas a las instalaciones de la Depincri Chilca. Según la carpeta fiscal emitida por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja, ambos son acusados de haber sido capturado en flagrancia cometiendo delitos contra el patrimonio (hurto, receptación agravada y contra la fe pública), falsedad ideológica (falsedad genérica y otros) en agravio del Estado y la embajada de Indonesia.

Esto se suma a un amplio prontuario que incluyen acusaciones por hurto agravado en Lima, además de acusaciones de falsedad genérica, estafa y delitos contra la vida y la salud, en Piura.

La PNP informó que el vehículo hallado en Chilca había protagonizado un accidente de tránsito en Miraflores en el año 2024. / ALLEN QUINTANA / EL COMERCIO

“El delito de receptación consiste en adquirir, recibir en donación, guardar, esconder o incluso ayudar a comercializar un bien que tiene un origen ilícito y puede tener una pena de hasta cuatro años. En cuanto al delito de falsedad ideológica recae sobre aquella persona que, de manera dolosa, pudiera suplantar la identidad de otra persona o dar una información falsa. Este delito es sancionado con una pena de hasta seis años”, explica Santillán.

De acuerdo a documentos judiciales a los que tuvo acceso El Comercio, el caso actual se encuentra en etapa de investigación preparatoria bajo el control del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, encabezado por el magistrado Cristhian Chumpitaz. Sin embargo, también advertimos que por el momento la única imputación formal sobre Cárpena y los otros dos detenidos en Chilca es la de receptación agravada.

“Me genera sorpresa que solo le imputen ese delito y no los otros, sobre todo porque si no es suficiente para que le dicten prisión preventiva podría aprovechar cualquier oportunidad para fugarse hacia Ucrania, donde está su residencia legal”, expresa la fuente anónima contactada por este Diario.

El experto legal explica que los requisitos para emitir una orden de prisión preventiva se encuentran en el artículo 268 del Código Procesal Penal “y dentro de ellos se requiere que existan graves y fundados elementos de convicción, que la pena a imponerse sea de cinco años o superior. Si solo se le imputara el delito de receptación aparentemente no correspondería (la prisión preventiva) pero dado que hay aparentemente múltiples delitos la pena podría superar el requisito y se deberá evaluar también el peligro procesal”.

El Comercio solicitó al Ministerio Público información sobre las acusaciones que pesan sobre Cárpena Llontop y formular preguntas sobre el caso a la fiscal Gálvez; sin embargo, al cierre de este artículo no hemos recibido respuesta oficial de su parte.