El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el delincuente que fue baleado durante el intento de robo en San Martín de Porres. El Tercer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte obtuvo esta medida restrictiva tras el incidente ocurrido a inicios de mes, donde el imputado sobrevivió a la balacera que se registró porque su víctima se defendió tras el ataque.

La fiscal provincial Jenny Ysabel Rurush Díaz fundamentó el requerimiento contra el hampón identificado por el Ministerio Público como Joseph S. (29) basándose en diversos elementos de convicción que vinculan directamente al procesado con el hecho criminal.

Entre los documentos presentados destacan las actas de intervención policial, el acta de hallazgo del teléfono celular de la víctima y los testimonios de los efectivos de Serenazgo que participaron en la persecución y posterior captura del sospechoso.

El agraviado, un empresario del rubro inmobiliario, declaró ante las autoridades que venía siendo víctima de extorsiones desde hace seis meses, lo que lo obligaba a transitar con precaución y a estar permanentemente alerta ante cualquier tipo de interceptación delictiva en la vía pública.

Uno de los dos delincuentes que trataron de asaltar a un empresario en SMP falleció, y el que sobrevivió es procesado por tentativa de robo agravado. (Foto: Ministerio Público)

Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló que se llevaron a cabo pericias de balística forense y de residuos de disparo, las cuales fueron determinantes para establecer la dinámica del tiroteo. Asimismo, se incorporó la visualización de los registros de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, las cuales captaron el momento exacto en que los delincuentes abordaron al hombre de negocios.

Tras el incidente, el sospechoso del presunto delito de robo agravado en grado de tentativa en el distrito fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde recibió atención médica por heridas de bala en el brazo.

Joseph S. permaneció internado bajo estricta custodia policial hasta que su estado de salud permitió su puesta a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso que ahora lo mantendrá en un centro penitenciario.

Robo frustrado a balazos en SMP

El intento de asalto se registró el martes 4 de agosto, cuando el empresario y su pareja se encontraban estacionados frente a un gimnasio en la avenida Universitaria en San Martín de Porres. En ese momento, dos sujetos en una motocicleta los interceptaron; Joseph S. habría descendido de la unidad para despojar violentamente a la víctima de su teléfono celular y otras pertenencias personales antes de intentar la fuga.

Ante la amenaza inminente, el empresario utilizó su arma de fuego reglamentaria para repeler el ataque frente al local comercial Autoclub. El hombre efectuó dos disparos que impactaron contra los asaltantes, provocando que el conductor de la motocicleta perdiera el control de la unidad, mientras el ahora investigado escapaba de la escena del crimen a pesar de encontrarse herido.

Como consecuencia de la reacción de la víctima, el conductor de la moto, identificado como Javier R. (38), falleció en el lugar de forma instantánea debido a un proyectil en la cabeza. Joseph S. fue capturado por personal de Serenazgo a unos 200 metros del sitio del suceso, en posesión del celular de su objetivo.