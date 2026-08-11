Uno de los dos delincuentes que trataron de asaltar a un empresario en SMP falleció, y el que sobrevivió es procesado por tentativa de robo agravado. (Foto: Ministerio Público)
Uno de los dos delincuentes que trataron de asaltar a un empresario en SMP falleció, y el que sobrevivió es procesado por tentativa de robo agravado. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el delincuente que fue baleado durante el intento de robo en San Martín de Porres. El Tercer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte obtuvo esta medida restrictiva tras el incidente ocurrido a inicios de mes, donde el imputado sobrevivió a la balacera que se registró porque su víctima se defendió tras el ataque.

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