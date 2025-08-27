Jessie Gutiérrez, hermana de Sheylla Guitiérrez, la peruana que fue hallada muerta en Estados Unidos, señaló que el sospechoso del asesinato, Josimar Cabrera Cornejo, se entregó esta mañana a las autoridades de la Interpol en Lima.

“Acabo de comunicarme con el jefe de la Interpol, y él se ha entregado (Josimar Cabrera). Quiero creer que es por presión mediática o quizás tenga algo de conciencia. Ya se entregó y ahora la solicitud es al Poder Judicial, a la Cancillería para que pueda ir a la Fiscalía y hacer todos los trámites y se le pueda extraditar”, indicó a América Noticias.

La hermana de la fallecida exije justicia. Foto: América Noticias

“Fue una comunicación breve en donde se me comunicad que sí, efectivamente, Jessie Cabrera se había entregado. El jefe de la Interpol se comunicó conmigo para darme esa información, no es de una fuente no confiable”, afirmó Jossie.

Al ser una solicitud internacional, la Fiscalía tiene que elevar el caso al PJ y revisar junto al consulado todo lo que corresponde a este caso. Seguidamente, enviar la documentación al condado de Los Ángeles, y ya la justicia de los Estadps Unidos determinará su situación.

¿Qué pasó con Sheylla Gutiérrez?

La joven de 30 años fue reportada desaparecida el 9 de agosto y el 16 del mismo mes fue hallada sin vida. Imágenes de las cámaras de seguridad por donde vivía, muestra a su pareja y padre de sus hijos, Josimar Cabrera, moviendo un saco con, al parecer, sería el cuerpo de Sheylla.

Familiares de la mujer indicaron que antes de viajar a Estados Unidos, Sheylla era víctima de constantes abusos y maltratos. Ahora reclaman a las autoridades se eslarezca este crimen.

Feminicidio en Perú

La Defensoría del Pueblo advierte con preocupación un incremento de los casos de feminicidio y de desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes durante el primer semestre de este año. Solo en lo que concierne a feminicidios, la cifra reportada hasta junio último fue de 78 casos, lo que representó un 11.4 % más a la reportada en el mismo periodo del año pasado, en que se registraron 70 casos.