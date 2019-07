Tony Rosado acudió a la fiscalía para indagar sobre investigación en su contra

El cantante Víctor Agustín Rosado Adanaque, más conocido como Tony Rosado, quien es investigado por ser el presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres, acudió hoy al Ministerio Público para indagar sobre su caso.



El viernes pasado, la Fiscalía indicó abrió investigación preliminar en su contra en el 4º Despacho de la 3º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima. Ello debido a comentarios que hizo durante una entrevista en los que "justifica" los feminicidios señalando que ocurren porque la mujer "no hace caso".

"Vine con mis abogados, no me han notificado. Me dijeron que habrá una investigación", indicó Rosado al ser consultado por la prensa tras salir de la sede de la fiscalía.

Respecto a la investigación, aseguró que nunca maltrató a las mujeres y negó haber hecho apología de la violencia contra ellas.

"Yo les pregunto a ustedes, ¿han visto que maltrato a las mujeres? No es apología. Sería eso si hubiese dicho ‘si no te hace caso, anda mátale o pégale’. Mis canciones no dicen nada de eso", aseguró Tony Rosado.

Durante una entrevista televisiva, Tony Rosado señaló que sus expresiones no generan violencia contra la mujer y que los hombres matan a las mujeres porque ellas no les hicieron caso o por odio.

"No incentiva a nada. Si el hombre ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque le tendrá odio o porque la mujer no le hace caso", expresó durante una entrevista en Magaly TV.

Sobre este comentario, el cantante admitió hoy que cometió un exceso. "Me arrepiento de haber dicho eso", puntualizó.