Tragedia en Fiori: 7 meses de prisión preventiva para chofer y copiloto de bus

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra el conductor José Quintana Barturén (51) y el copiloto Rodolfo Silva Coronado (46) del bus de la empresa Inversiones Sajy S.R.L., que se incendió en un garaje de la urbanización Fiori (San Martín de Porres), y dejó 17 muertos.

El magistrado Dr. Carlos Alberto Coral Ferreyros, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN), declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público para ambos acusados. Detalló que ambos sean recluidos en el penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), donde cumplirán prisión preventiva.

El fiscal Christian Amado Jara, del 3º Despacho de la 2º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, sustentó en audiencia la solicitud contra el chofer y ayudante del ómnibus interprovincial de la empresa Sajy Bus, quienes son acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas.

Durante sus intervenciones José Quintana Barturén y Rodolfo Silva Coronado afirmaron ser inocentes y que durante el siniestro apoyaron a controlar el fuego al interior del bus.

“Es mentira que me encuentran en los alrededores de la cochera. He estado en el interior y vienen los policías y me retiran. Ahí señalo que soy el conductor del bus. Nunca he tratado de fugar. Con el extintor me dirigí donde me señalaban el fuego. Lamentablemente es un hecho fortuito. Traté de socorrer a todos los pasajeros. No pude. Lamento todo esto. Me siento inocente de todo lo que me imputan”, señaló el chofer Quintana Barturén.

Ambos son acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas (Foto: CSJLN)

El incendio del bus interprovincial de la empresa Sajy Bus, con la placa C4L-966, que cubría la ruta de Lima a Chiclayo, sucedió aproximadamente a las 19:40 horas del domingo 31 de marzo.

En un inicio se reportaron al menos 20 muertos; sin embargo, los Bomberos confirmaron el lunes que la cifra de fallecidos es de 17. Las víctimas son ocho adultos hombres, cinco mujeres y cuatro menores de edad.