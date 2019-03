Investigan a Universidad San Martín de Porres por posibles inversiones con fines no educativos | [INFORME]

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad de San Martín de Porres (USMP) por posibles infracciones a la Ley Universitaria, debido a una serie de operaciones financieras que no habrían tenido un fin educativo.



Según fuentes de El Comercio, luego de auditar los estados financieros de la USMP del 2015, la Sunedu identificó que dichas operaciones –efectuadas con sus subsidiarias– habrían afectado “significativamente” el monto total de los excedentes obtenidos al cierre de ese año (unos S/3 millones). La norma establece que los excedentes de las universidades privadas asociativas (como la USMP) deben ser reinvertidos en infraestructura, equipamiento, investigación, entre otros rubros.



►Denuncian que rector de Alas Peruanas quiso convalidar título falso ante la Sunedu

►Sunedu: universidades que no sancionen el acoso sexual podrían perder su licencia



Tras evaluar la situación financiera de la universidad, la Dirección de Supervisión de la Sunedu emitió el “Informe de resultados N°119-2018”, en el que recomendó iniciar el procedimiento contra la casa de estudios. El 20 de diciembre último, la Dirección de Fiscalización y Sanción resolvió iniciarlo.

—Hechos imputados—

Este Diario conoció que la Sunedu identificó cuatro operaciones de la USMP por un monto de S/136’755.000 con tres empresas: Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A., LC Busre S.A.C. y Latin Lease LTD. Sin embargo, estos movimientos serían irregulares porque la universidad no habría acreditado que generaran retornos o ganancias que fueran destinadas a rubros educativos, como dice la ley.



En el caso del Club Deportivo Universidad San Martín de Porres S.A., institución deportiva cuyo equipo de fútbol participa en la Primera División de nuestro país, la USMP le habría efectuado préstamos por S/19’617.000 sin garantía alguna. Asimismo, le habría realizado una provisión en sus estados financieros por S/88’947.000.

En el caso de LC Busre S.A.C., razón social de la aerolínea LC Perú (a la cual, en noviembre del 2018, Indecopi declaró en insolvencia por una deuda de casi US$6 millones), la USMP le habría realizado periódicamente aportes de capital que generaron la emisión de acciones. Así, la universidad se convirtió en la accionista mayoritaria de LC Perú. Dichos aportes sumarían S/11’241.000.

El caso de Latin Lease LTD es aún más complejo: en el ejercicio 2015, la USMP habría invertido en este fondo hasta S/16’950.000 a fin de solventar programas de becas, ya que dicha firma –domiciliada en Malta– ofrecía un 12% de rentabilidad anual. Sin embargo, tras la auditoría de la Sunedu no se evidenció que esa rentabilidad fuese utilizada a favor de los posibles becarios.

Aunque el Estado Peruano no considera a Malta como un paraíso fiscal (país de baja o nula imposición tributaria), otras naciones sí. Asimismo, Latin Lease LTD está registrada en The Offshore Leaks Database, una base de datos internacional elaborada por periodistas de investigación donde aparecen aquellas compañías ‘offshore’ y fondos vinculados a los Panamá Papers y otros casos de posible evasión tributaria de alto nivel.

Además de las tres empresas mencionadas, El Comercio conoció que la Sunedu incluyó como parte del procedimiento sancionador otras posibles operaciones irregulares realizadas por la USMP con cinco subsidiarias: Tambo Hotel y Restaurante S.A.C., Colegio de Aplicación de Gestión No Estatal Rita Castro Ramos, Promotora Educativa USMP S.A.C., Editora La Crónica S.A.C. y Empresa Interamericana de Radio Difusión S.A. (que opera el canal de televisión USMP TV).

—Posibles sanciones—

Para iniciar el procedimiento, la Sunedu consideró que en las operaciones con todas estas empresas la USMP habría infringido el numeral 3.1 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria: “Utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas para fines distintos a los universitarios”.



El reglamento establece que el incumplimiento de ese numeral es una infracción “muy grave”. Si al culminar el procedimiento sancionador, la superintendencia determina que la USMP cometió dicha infracción, podría ser sancionada con la cancelación de su licencia de funcionamiento, por lo cual la USMP deberá cerrar sus puertas (tiene hasta 2 años para el cierre definitivo).

Este Diario contactó a la Sunedu para obtener más detalles del caso. En un comunicado, la entidad confirmó el inicio del procedimiento sancionador contra la USMP “por un presunto uso irregular de recursos”, aunque por el momento solo podía informar eso, ya que el proceso está en curso.

Por varios días, El Comercio buscó a las autoridades de la USMP sin obtener respuesta. Tras ello, Víctor Bolaños, abogado de la universidad, se contactó con este Diario para confirmar que se había iniciado el procedimiento en contra de la casa de estudios, al cual calificó como “injustificado”. Agregó que en enero brindaron sus descargos respectivos ante la Sunedu.

Bolaños explicó que, en el caso negado de que se hayan encontrado operaciones irregulares, estas no pueden ser objeto de ningún procedimiento sancionador porque para ello se requiere de una norma previa. En este caso, dijo, el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Ley Universitaria recién entró en vigencia en diciembre del 2015; es decir, después de las presuntas irregularidades, por lo cual no aplica.

El abogado también precisó que las operaciones que son investigadas tuvieron fines educativos. Por ejemplo, recalcó, la USMP invirtió en la aerolínea LC Perú para implementar su Escuela de Ciencias Aeronáuticas, y en el club deportivo para “un mejor posicionamiento de la marca de la universidad”. “Lo que no vamos a hacer con la Sunedu es discutir los montos”, dijo.