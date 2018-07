Violación en Miraflores: víctima pide a actor de ‘VBQ’ que diga la verdad

El 16 de junio, Piero Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro fue detenido al ser acusado de violar a una joven anfitriona dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 5 de la calle Francia, en el distrito de Miraflores.



La juez penal Irina Villanueva dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Gaitán García. Diego Núñez y el actor de 'VBQ', Javier Dulzaides, sindicados como los otros implicados, deberán afrontar el proceso en libertad.

La joven detalló al programa Día D que Javier Dulzaides la reconoció en un local de comida rápida y junto con los otros dos jóvenes la invitaron a ir a la vivienda de la calle Francia.



“Yo estaba comprando con mis amistades, ni siquiera se en qué momento entraron o a qué hora. Ellos estaban observando qué es lo que (yo) hacía y mis movimientos”, explicó la mujer.

De acuerdo con el video de vigilancia, la joven se acercó a una mesa a dejar una bandeja y luego regresó con los tres sujetos. Ella señala que no recuerda con claridad si en ese momento ya había concretado alguna cita para ir a la casa de los amigos de Dulzaides.

-La cronología-

Según la joven, ella llamó a un taxi de confianza para dirigirse a la calle Francia. “Uno de ellos le dijo (al conductor) que nos bajábamos a media cuadra y que íbamos a caminar. Lo que me comenta (el chofer) es que, qué persona que no va a hacer nada malo no va a dejar que el taxi llegue hasta el domicilio, como cualquier carro que te espera para entrar”, dijo.

A la joven le dijeron que la casa pertenecía a Diego Nuñez y de acuerdo con el parte policial, allí todos bebieron seis cervezas. “Yo estoy acostumbrada a salir con mis amistades, ya sean hombres o mujeres. Yo no tengo que tener miedo de todos los hombres con los que yo pueda salir a una reunión”, explicó.



“Perdí totalmente el conocimiento y cuando reaccioné es donde reconocí a Piero (Gaitán García) encima de mi. Yo estaba completamente desnuda” y agregó, “él me tenía cogida de las manos, yo simplemente opté a voltear”, explicó.



Según las cámaras, la joven se retiró pasadas las 4 a.m. y detrás de ella se ve a Diego Núñez, con quien discutió por unos segundos.“Diego va detrás de mí y me dice que por favor dejemos el tema ahí. Que no diga nada, que ya pasó”, dijo.

La joven señala que pidió ayuda a un familiar, pero que al ver su negativa le reclamó a Javier Dulzaides por “permitir” que sucediera el abuso.



“Javier es el único que puede decir la verdad. Me imagino que de igual manera debe estar asustado, no lo sé, quizá está hasta amenazado”, dijo.

La víctima enfatizó que no recuerda si hubo algún forcejeo con Dulzaides y reitera que a quien ella mordió, para defenderse, fue a Piero Gaitán. Asimismo, resaltó que si en un primer momento identificó a los acusados fue "porque no tenía los nombres de las otras dos personas" y que solo conocía al actor de 'VBQ'.



"Yo no estuve con ninguna otra persona de manera íntima antes de haber estado con ellos. Yo estaba en un local de la Calle de las Pizzas, no estaba en un local, no estaba en un departamento", dijo.



