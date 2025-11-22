La llegada de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 implicará importantes ajustes en el tránsito limeño durante el fin de semana. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el sábado 22 se ejecutarán desvíos puntuales debido al paso de la antorcha bolivariana por Miraflores y el Cercado de Lima. Las restricciones se aplicarán por tramos y horarios específicos en coordinación con la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional, con el fin de resguardar el recorrido de los atletas y minimizar el impacto en los vecinos.

Desvíos por el paso de la antorcha bolivariana

Este sábado 22, entre las 10:00 a. m. y 11:00 a. m., la antorcha recorrerá el Malecón Cisneros, el Malecón de la Reserva y la avenida Armendáriz, en Miraflores. Durante ese lapso, el Corredor Azul operará por rutas alternas utilizando las avenidas José Larco, José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco. En sentido hacia el Rímac, circulará por Armendáriz, La Paz, Fanning y Larco. El transporte regular, en tanto, usará vías como Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y Berlín.

Por la tarde, entre la 1:45 p. m. y 3:00 p. m., el recorrido continuará desde el Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas. La ruta 404 del Corredor Morado irá por Abancay, Miguel Grau, Iquitos y 28 de Julio en dirección a Magdalena; mientras que la 406 utilizará el Paseo de los Héroes Navales y otras avenidas principales hacia San Juan de Lurigancho. El servicio AeroDirecto Centro operará desde jirón Camaná y circulará por Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo y Óscar R. Benavides. El transporte regular aplicará desvíos por avenidas como 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia, Paseo de la República, Bausate y Meza, y Manco Cápac.

Cierres y desvíos por la maratón de 42K

El domingo 23 se realizará la maratón de 42 kilómetros como parte de los Juegos Bolivarianos. La competencia iniciará a las 5:00 a. m. en la Plaza de Armas y se extenderá hasta el mediodía, recorriendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz en ambos sentidos.

Debido al evento, el Metropolitano cerrará temporalmente las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. La ruta regular A se desviará por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en Quilca - El Peruano, y la ruta C solo llegará hasta la estación Central.

En los corredores complementarios también habrá modificaciones. Las rutas 301 y 305 del Corredor Azul circularán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega hacia Miraflores y Barranco. En el Corredor Morado, la ruta 404 utilizará avenidas como Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala para llegar a San Juan de Lurigancho; mientras que la ruta 406 finalizará en Miguel Grau antes de retornar. El servicio AeroDirecto Centro partirá desde Emancipación y transitará por Ramón Castilla, avenida Argentina y Óscar R. Benavides hasta el aeropuerto Jorge Chávez.

El transporte regular también aplicará rutas alternas por avenidas como 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Bolivia, Bausate y Meza, Iquitos, Paseo de la República y Alfonso Ugarte, según los cierres programados.

