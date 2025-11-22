Juegos Bolivarianos 2025: así serán los desvíos en Miraflores, Cercado y la Vía Expresa. (Foto: ATU)
Juegos Bolivarianos 2025: así serán los desvíos en Miraflores, Cercado y la Vía Expresa. (Foto: ATU)
Redacción EC
Redacción EC

La llegada de los implicará importantes ajustes en el tránsito limeño durante el fin de semana. La informó que el sábado 22 se ejecutarán desvíos puntuales debido al paso de la antorcha bolivariana por Miraflores y el Cercado de Lima. Las restricciones se aplicarán por tramos y horarios específicos en coordinación con la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional, con el fin de resguardar el recorrido de los atletas y minimizar el impacto en los vecinos.

LEE: Allanan inmuebles vinculados a gobernadora Rosa Vásquez por presunta red de corrupción en el Gore de Lima

Desvíos por el paso de la antorcha bolivariana

Este sábado 22, entre las 10:00 a. m. y 11:00 a. m., la antorcha recorrerá el Malecón Cisneros, el Malecón de la Reserva y la avenida Armendáriz, en Miraflores. Durante ese lapso, el Corredor Azul operará por rutas alternas utilizando las avenidas José Larco, José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco. En sentido hacia el Rímac, circulará por Armendáriz, La Paz, Fanning y Larco. El transporte regular, en tanto, usará vías como Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y Berlín.

Carlos Salas Abusada

Por la tarde, entre la 1:45 p. m. y 3:00 p. m., el recorrido continuará desde el Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas. La ruta 404 del Corredor Morado irá por Abancay, Miguel Grau, Iquitos y 28 de Julio en dirección a Magdalena; mientras que la 406 utilizará el Paseo de los Héroes Navales y otras avenidas principales hacia San Juan de Lurigancho. El servicio AeroDirecto Centro operará desde jirón Camaná y circulará por Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo y Óscar R. Benavides. El transporte regular aplicará desvíos por avenidas como 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia, Paseo de la República, Bausate y Meza, y Manco Cápac.

Cierres y desvíos por la maratón de 42K

El domingo 23 se realizará la como parte de los Juegos Bolivarianos. La competencia iniciará a las 5:00 a. m. en la Plaza de Armas y se extenderá hasta el mediodía, recorriendo la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz en ambos sentidos.

Debido al evento, el Metropolitano cerrará temporalmente las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. La ruta regular A se desviará por la avenida Alfonso Ugarte, con parada en Quilca - El Peruano, y la ruta C solo llegará hasta la estación Central.

MÁS: Friaje en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas

En los corredores complementarios también habrá modificaciones. Las rutas 301 y 305 del Corredor Azul circularán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega hacia Miraflores y Barranco. En el Corredor Morado, la ruta 404 utilizará avenidas como Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala para llegar a San Juan de Lurigancho; mientras que la ruta 406 finalizará en Miguel Grau antes de retornar. El servicio AeroDirecto Centro partirá desde Emancipación y transitará por Ramón Castilla, avenida Argentina y Óscar R. Benavides hasta el aeropuerto Jorge Chávez.

El transporte regular también aplicará rutas alternas por avenidas como 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Bolivia, Bausate y Meza, Iquitos, Paseo de la República y Alfonso Ugarte, según los cierres programados.

