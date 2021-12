El exfutbolista de la selección peruana, Julio César Uribe, vivió momentos de angustia luego de perderse en la carretera cuando viajaba rumbo a la provincia limeña de Huaral. Fue tras más de 10 horas que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo rescataron.

Pero, ¿cómo se perdió el ‘Diamante’? De acuerdo con América Noticias, Uribe viajaba de Lima a Huaral por la ruta Aucayllama-Lima cuando inesperadamente se perdió. Los cerros y la mala ubicación de su GPS evitaron que se oriente por lo que tomó otro camino en dirección hacia Palpa, en la sierra de Huaral.

VIDEO RECOMENDADO

Uribe vivió momentos de terror en Huaral (Fuente: América TV)

Al no poder ubicarse y no tener señal telefónica, sus amigos en Huaral y familiares en Lima temieron lo peor, pues no tuvieron noticias del exfutbolista por varias horas.

Tras deambular por la carretera al quedarse sin combustible, Uribe fue encontrado por agentes de la PNP, quienes lo llevaron a la comisaría de Huaral para su correcta identificación. Los detalles sobre cómo dieron con su paradero son desconocidos.

MIRA AQUÍ | Indeci: sigue estas recomendaciones para tener una Navidad segura

Ya a salvo, el exfutbolista señaló que haría “un documental de este día”, el cual calificó como “el más duro de su vida”. Incluso, se le entrecortó la voz al decirle esas palabras a los policías que lo rescataron.

En la comisaría el deportista se reencontró con sus amigos y, ya más tranquilo, se tomó una fotografía junto a los agentes que lo rescataron. Se conoció que, tras esta mala experiencia, César Uribe retornó a Lima sano y salvo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Posponen Miss Mundo por contagios de COVID-19 entre candidatas https://www.latina.pe/noticias

TE PUEDE INTERESAR