Julio Chávez Chiong, actual candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Acción Popular, busca regresar al municipio que dirigió entre 2019 y 2022 mientras mantiene un historial de investigaciones fiscales por presuntos delitos vinculados a corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, resistencia a la autoridad y delitos contra el medio ambiente. De acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio Público al que accedió este Diario, el exalcalde registra 21 registros procesales que corresponden a 19 investigaciones fiscales únicas, concentradas principalmente en las fiscalías anticorrupción de Lima Norte, la Fiscalía Penal de Condevilla y la Fiscalía Superior de Tarapoto.

Uno de los episodios más recientes que involucró al exalcalde fue la condena a dos años y ocho meses de prisión suspendida que recibió por el delito de omisión de denuncia. La sentencia fue emitida el 18 de febrero, luego de que una investigación fiscal concluyera que, durante su gestión como alcalde, omitió denunciar un presunto acto de corrupción del que tuvo conocimiento en su despacho.

Según la investigación, el empresario Pastor Flores, vinculado a la empresa de transporte terrestre Flores Hnos. S.R.L., acudió a la municipalidad para informarle que el entonces asesor municipal Plácido Ayala García le había solicitado un soborno de S/70.000 a cambio de autorizar la reapertura de su terminal terrestre. De acuerdo con el empresario, Ayala le aseguró que ese dinero sería repartido entre el alcalde y otros funcionarios municipales.

Lima, sábado 22 de junio 2024 Julio Chávez Chiong es elegido como presidente del partido de Acción Popular. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Pese a conocer estos hechos, Chávez Chiong no los puso en conocimiento del Concejo Municipal, el Ministerio Público ni de la Policía Nacional del Perú. Además, permitió que se eliminara un audio que contenía el registro de la presunta propuesta ilícita. De acuerdo con la investigación, esta omisión favoreció la impunidad de los involucrados.

La respuesta del político fue inmediata. A través de un comunicado difundido el 19 de febrero, un día después de conocerse la sentencia, sostuvo que el delito ya había prescrito y que su defensa presentó una excepción de prescripción sobrevenida para dejar sin efecto la condena y solicitar el archivo del proceso. Asimismo, rechazó cualquier intento de vincularlo con el caso, al sostener que no se trataba de un hecho de corrupción en el que hubiera tenido participación. También afirmó que la sentencia respondía a intereses electorales.

“Desde hace años vengo sufriendo persecución por parte de enemigos políticos, que me han denunciado de todo y nunca han podido probar nada en mi contra, por la sencilla razón de que no soy corrupto ni delincuente”, declaró Chávez Chiong en febrero de este año.

El extenso historial del candidato

La mayor parte de las investigaciones que actualmente enfrenta Julio Chávez Chiong permanece en etapas iniciales. De las 19 investigaciones fiscales únicas registradas por el Ministerio Público, 12 se encuentran en investigación preliminar o han sido asignadas para diligencias. Entre ellas figuran expedientes por presunta colusión con defraudación patrimonial al Estado (Caso N.° 2023-58-0), cohecho pasivo propio (Caso N.° 2023-97-0), además de diversas denuncias por abuso de autoridad y resistencia a la autoridad tramitadas en el distrito fiscal de Lima Norte.

Uno de los expedientes más relevantes es el caso por omisión de denuncia (Caso N.° 2019-313-0), que aparece con tres registros debido al avance del proceso en distintas instancias. La investigación se originó luego de que Chávez Chiong no reportara un presunto pedido de coima de S/70.000 formulado por un funcionario de su gestión a un empresario. Según la información actualizada del Ministerio Público, el expediente se encuentra en etapa de apelación y consulta.

A estos expedientes se suman investigaciones más recientes por presunta contaminación culposa del ambiente, iniciadas en 2023 y que permanecen en etapa de investigación preliminar en Lima Norte. Asimismo, continúa bajo investigación el caso por la presunta sobrevaloración de 14.295 canastas de víveres adquiridas durante la pandemia de la COVID-19, donde las pesquisas detectaron productos donados incluidos dentro de las compras municipales y presuntas irregularidades en los padrones de beneficiarios.

Del total de 19 investigaciones fiscales únicas consignadas en el reporte, solo tres figuran con estado de archivo, ya sea preliminar o en etapa de calificación, por presuntos delitos de concusión y resistencia a la autoridad.

La comparación entre el reporte más reciente del Ministerio Público y un registro de esa misma institución correspondiente a 2024, al que también tuvo acceso este Diario, revela cambios importantes en la situación procesal de Julio Chávez Chiong.

Mientras el documento de 2024 contemplaba cerca de 39 expedientes distribuidos en cinco distritos fiscales —Lima, Lima Este, Lima Norte, Loreto y San Martín—, el reporte más reciente registra 21 registros procesales que corresponden a 19 investigaciones fiscales únicas, concentradas principalmente en las fiscalías de Lima Norte y Tarapoto.

El contraste también evidencia variaciones en el estado de algunos procesos. En el registro de 2024 figuraban investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y un expediente en San Martín que aparecía con estado de “con sentencia”, los cuales ya no forman parte del reporte de 2026.

Hasta el cierre de esta edición, Julio Chávez Chiong no respondió las consultas enviadas por este Diario para recoger su versión sobre las investigaciones fiscales consignadas en el reporte del Ministerio Público y los demás hechos abordados en este informe. En caso de recibir sus descargos, estos serán incorporados en una actualización de la nota.