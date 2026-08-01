Julio Chávez Chiong, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Acción Popular Foto: Acción Popular.
Julio Chávez Chiong, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Acción Popular Foto: Acción Popular.
Por Redacción EC

Julio Chávez Chiong, actual candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Acción Popular, busca regresar al municipio que dirigió entre 2019 y 2022 mientras mantiene un historial de investigaciones fiscales por presuntos delitos vinculados a corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, resistencia a la autoridad y delitos contra el medio ambiente. De acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio Público al que accedió este Diario, el exalcalde registra 21 registros procesales que corresponden a 19 investigaciones fiscales únicas, concentradas principalmente en las fiscalías anticorrupción de Lima Norte, la Fiscalía Penal de Condevilla y la Fiscalía Superior de Tarapoto.

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