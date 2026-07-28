Keiko Fujimori brindó su primer mensaje a la Nación como presidenta de la república. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Keiko Fujimori brindó su primer mensaje a la Nación como presidenta de la república. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al tema del transporte público y privado, en ese sentido, sostuvo durante su Mensaje a la Nación que culminará la Línea 2 del Metro de Lima y nueva Carretera Central, e impulsará ese sistema en tres ciudades.

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