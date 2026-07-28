La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al tema del transporte público y privado, en ese sentido, sostuvo durante su Mensaje a la Nación que culminará la Línea 2 del Metro de Lima y nueva Carretera Central, e impulsará ese sistema en tres ciudades.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al tema del transporte público y privado, en ese sentido, sostuvo durante su Mensaje a la Nación que culminará la Línea 2 del Metro de Lima y nueva Carretera Central, e impulsará ese sistema en tres ciudades.
“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca”, expresó.
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“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, agregó.
Mencionó que su gestión también ejecutará las carreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda – Unish, Puerto Ocopa – Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.
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“Porque cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú”, subrayó.
Fujimori Higuchi también dijo que simplificará el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, expandir su presencia, eliminar las colas y “cortar el paso a la corrupción”.
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“Reorganizaremos la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”, aseveró.
La mandataria también anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y otorgará una Identidad Digital para cada ciudadano.
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“Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, subrayó.
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