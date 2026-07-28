La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se refirió al tema del transporte público y privado, en ese sentido, sostuvo durante su Mensaje a la Nación que culminará la Línea 2 del Metro de Lima y nueva Carretera Central, e impulsará ese sistema en tres ciudades.

“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca”, expresó.

“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, agregó.

Mencionó que su gestión también ejecutará las carreteras Oyón – Ambo, Canta – La Viuda – Unish, Puerto Ocopa – Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera la Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

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“Porque cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú”, subrayó.

Keiko Fujimori hizo varios anuncios en el sector Transporte. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Fujimori Higuchi también dijo que simplificará el funcionamiento del Estado, con el fin de incrementar su efectividad, expandir su presencia, eliminar las colas y “cortar el paso a la corrupción”.

“Reorganizaremos la administración pública para eliminar duplicidades, ordenar competencias y recuperar la eficiencia. Impulsaremos un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades”, aseveró.

La mandataria también anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital y otorgará una Identidad Digital para cada ciudadano.

“Con tecnología e inteligencia artificial construiremos un Estado eficiente y cercano, capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, abrir un negocio, acceder a un beneficio o realizar un trámite dejará de ser un obstáculo del día a día”, subrayó.