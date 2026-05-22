La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en sus redes sociales tras el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido en Piura. A través de una publicación en X, la candidata presidencial expresó su preocupación por el avance de la criminalidad en el país y cuestionó que hechos violentos como este comiencen a normalizarse en la sociedad.

En su mensaje, Fujimori calificó lo ocurrido en el distrito de Veintiséis de Octubre como un hecho alarmante y vinculó el crimen con el crecimiento de la inseguridad en el Perú. “Lo ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es un hecho verdaderamente aterrador. El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia”, escribió.

Tres días de duelo en Veintiséis de Octubre tras el fallecimiento del alcalde Víctor Hugo Febre. Foto: GEC

Asimismo, remarcó la necesidad de enfrentar con mayor firmeza la violencia y los actos delictivos que afectan a distintas regiones del país. “No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra gente”, agregó en su pronunciamiento.

Solidaridad con la familia de Víctor Hugo Febre

La candidata presidencial también dedicó unas palabras de solidaridad para los familiares, amigos y ciudadanos afectados por la muerte de la autoridad edil. “Mi solidaridad con todo el pueblo piurano y con la familia y amigos del alcalde Víctor Hugo Febre”, señaló Keiko Fujimori en la publicación. “Su muerte no quedará impune”, concluyó.

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El asesinato de Víctor Hugo Febre Calle ha provocado diversas reacciones en el ámbito político y social, debido al incremento de hechos violentos registrados en el país durante los últimos meses.

Mientras continúan las investigaciones sobre el ataque, en Piura persiste la preocupación por la seguridad ciudadana y el avance del crimen organizado en distintas zonas de la región.

Lo ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es un hecho verdaderamente aterrador. El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia. No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra… pic.twitter.com/CgDXxmyfs6 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 22, 2026

¿Cómo fue el asesinato del alcalde?

De acuerdo con las primeras investigaciones, el alcalde Víctor Hugo Febre fue atacado por sujetos armados cuando se trasladaba en un vehículo junto a su chofer en el distrito de Veintiséis de Octubre. Los delincuentes dispararon contra la unidad, provocando la muerte de la autoridad edil y dejando herido al conductor.

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar a los responsables del crimen. Asimismo, la Policía halló la motocicleta presuntamente utilizada por los atacantes. En tanto, agentes policiales mantienen en marcha el denominado Plan Cerco para ubicar y capturar a los implicado.