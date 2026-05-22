Resumen

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Keiko Fujimori se pronunció tras crimen en Piura. Foto: Captura de Video/Keiko Fujimori/X
Keiko Fujimori se pronunció tras crimen en Piura. Foto: Captura de Video/Keiko Fujimori/X
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La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció en sus redes sociales tras el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido en Piura. A través de una publicación en X, la candidata presidencial expresó su preocupación por el avance de la criminalidad en el país y cuestionó que hechos violentos como este comiencen a normalizarse en la sociedad.

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